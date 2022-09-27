Samanyolu Haber /Dünya / Yarasalarda antikora dirençli yeni bir koronavirüs tespit edildi /27 Eylül 2022 17:30

Yarasalarda antikora dirençli yeni bir koronavirüs tespit edildi

Bilim insanları, Rusya, Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerinde yaşayan bir yarasa türünde yeni bir koronavirüs türü keşfetti. Yarasalarda görülen korovirüsün mevcut aşılardaki antikorlara karşı dirençli olduğu belirlendi.

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2019 yılının Aralık ayında tüm dünyayı etkisi altına alan ve pandemiye neden olan koronavirüs türü SARS-CoV-2, Covid-19 hastalığına yol açarak bugüne kadar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 

Covid-19'un ilk nerede ve hangi hayvan yoluyla bulaştığı hala tartışmalar odağındayken yeni bir araştırma Rusya'da aşıya karşı direnç gösteren bir koronavirüsün keşfedildiğini ortaya koydu. 

PLOS Pathogens dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; Khosta-2 adı verilen yeni virüs, Rusya’nın Sochi Ulusal Parkı’ndaki nalburunlu yarasalarda tespit edildi. 

2020'DE KEŞFEDİLDİ
Bu yeni koronavirüs ilk olarak 2020 yılında, Khosta-1 virüsüyle birlikte keşfedilmişti. Fakat virüsün patojenleri o dönem tehlikeli olarak görülmemişti. 

Web Tekno'nun haberine göre, bilim insanların yaptıkları son testlerde virüsün insan karaciğer hücreleri üzerindeki anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörlerini, dokuyu SARS-CoV-2 ile aynı şekilde enfekte etmek için kullanabildiği görüldü. Covid-19 aşısı tarafından tetiklenen monoklonal antikorlara karşı tam direnç gösterdiği belirlendi.

İNSANLARA BULAŞIP BULAŞMADIĞI BİLİNMİYOR
Yarasalarda bulunan yeni tehlikeli virüsün insanlara bulaşabildiği konusu hakkında henüz kesin bir bulguya rastlanılamadı. Fakat virüsün farklı koronavirüs türünü taşıyan birisine bulaşmasıyla iki virüsün birleşmesi ve yeni bir varyantın ortaya çıkma riskinin olduğu açıklandı.
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