Yarbay Karakuş’un 15 Temmuz savunması: Esrarengiz pilotlar, hayalet uçaklar

O UÇAKLARI KİM UÇURDU?









Hakan Karakuş ayrıca, Akıncı Üssü’ndeki 64 F-16’dan 60’ının incelemeye alındığını 4’ünün ise incelemeden kaçırıldığını söylüyor. “Bu 4 uçak neden incelemeden kaçırılmıştır?” ifadelerini kullanıyor. Karakuş’un dikkat çektiği bir başka nokta ise bombalama faaliyetinde bulunduğu ileri sürülen 4 uçağın da veri kayıtlarının (CSFDR) olmaması. Karakuş, “4 uçağın da aynı arızayı vermesi mümkün müdür? Böyle bir tesadüf olabilir mi?” şeklinde konuşuyor.









Yarbay Hakan Karakuş, savunmasında hakkındaki iddialara tek tek cevap veriyor. Savcılığın iddialarını ve sözde bilirkişi raporları. arama ve tespit tutanakları ve yine bilirkişi raporlarıyla çürütüyor. Karakuş’un raporlara dayanarak hazırladığı savunmasına göre Meclis’i bombaladığı söylenen uçaklardan bazıları aslında hiç uçmamış. Bazıları ise mühimmatsız uçmuş.















Ayrıca ‘bombalama’ yaptığı iddia edilen uçakların tamamının sadece atış anlarına ait ‘veri kaydının’ olmamasına dikkat çeken ve bunun normal şartlar altında mümkün olamayacağını vurgulayan Karakuş, “4 uçağın veri kayıt sisteminin aynı anda bozulması mümkün mü?” diyor. Hakan Karakuş’un detaylı savunmasında değindiği bilirkişi raporları arasındaki çelişki ise skandal boyutta. İşte Yarbay Karakuş’un savunmasından bazı bölümler:





“Gizlenmeye çalışılan 3683 numaralı uçakla kim uçmuştur? Neden o uçağın incelenmesi yapılmamıştır? 3683 ve gizlenmeye çalışılan diğer uçuşlara değinmeden önce dava dosyalarından 547’nci klasörde yer alan “KOM Daire 24/09/2016 Tarihli Yazısı”nda yer aldığı üzere “toplam 97 hava aracına ait pilot bilgilerinden 40 tanesinin belirlendiği, 57 adedinin belirlenmediğini” burada belirtmek isterim. Bu bilgi çok mu önemsizdi de o nedenle mi savcılık makamı bu işin seyrini değiştirebilecek bilgiyi önemsemiyor bilmek isterim.”

“Diğer bir konu da tapelerde ve diğer kayıtlarda geçen esrarengiz uçaklardır. 1.922.036 kayıt nolu konuşma tapesinde de Uçak-X, Uçak-Y ve Uçak-Z telsiz üzerinden birbirleri ile konuşuyor. Yani uçakların konuşmaları tespit edilmiş ancak uçak numaraları ve pilotlar tespit edilemediği için X,Y,Z yazılmış. Tespit edilen pilotlar, daha doğrusu tespit edilmesi istenenler burada sanık yapılmış, tespit edilemeyenlerin ve edilmeyenlerin üzerine sünger mi çekilmiş? Kimdir bu uçanlar sayın heyet çözmeyecek misiniz? Maddi gerçek hiç mi ilgilendirmiyor bu davadaki söz sahipleri olan sizleri?”









4 UÇAK NEDEN İNCELENMİYOR?









KANAATLE ‘BOMBA ATILMIŞTIR’ TESPİTİ









YÜKLENMEYEN BOMBA NASIL ATILIR?



























