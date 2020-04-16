Samanyolu Haber /Gündem / Yardım çeklerinde Trump’ın adı yer alacak /16 Nisan 2020 12:48

Yardım çeklerinde Trump’ın adı yer alacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında milyonlarca Amerikalıya dağıtılacak yardım çeklerinde "Başkan Donald J. Trump" ibaresi yer alacak. ABD tarihinde bir ilk olan adım, tartışmalara yol açtı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ismi, koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca Amerikalıya dağıtılacak yardım çeklerinin üzerinde yazılı olacak.

Washington Post, Hazine Bakanlığ'ının ABD Vergi Dairesi’ne (IRS) bin 200 dolarlık çeklerde Başkanın isminin yer alması yönünde  talimat verdiğini, eklenecek "Başkan Donald J. Trump" ibaresi nedeniyle çeklerin dağıtılmasında gecikmeler yaşanabileceğini bildirmişti.

Gazetenin haberi üzerine açıklama yapan Hazine Bakanlığı, "Başkan Donald J. Trump" ibareli çekler dağıtılacağını teyit etti, ancak herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını bildirdi. Bakanlık, ilk çeklerin beklenenden de önce, önümüzdeki haftanın başında gönderilmeye başlanacağını açıkladı. Bu çeklerle ABD tarihinde İlk defa bir IRS ödemesinde bir Başkanın ismi yer almış olacak.

Trump’ın bu hamlesi sosyal medyada da büyük tepki çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı, ABD Başkanını "narsistlikle" suçladı.


ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketi

ABD Kongresi ve Beyaz Saray geçen Mart ayının sonunda koronavirüs pandemisinin ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla mücadele için yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir acil yardım paketi üzerinde anlaşmıştı.

ABD tarihinin en büyük kurtarma paketi olan pakette, halka da doğrudan  nakit yardımı öngörülmüştü. Buna göre, yıllık kazancı 75 bin dolara kadar olan Amerikalılara bin 200 dolarlık, her ikisi de çalışan ve yıllık kazancı 150 bin dolara kadar olan çiftlere ise 2 bin 400 dolarlık tek seferlik nakit yardım yapılacağı ve çocuk başına 500 dolarlık ödemede bulunulacağı açıklanmıştı.
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