Yardım çığlıkları büyüyor: Elbistan’da taş üstünde taş kalmadı, devlet yok!

Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan’la ilgili sağlıklı bir bilgi yok. Ancak Elbistan’dan bir şekilde çıkan vatandaşların anlattıkları durumun vahametini gözler önüne seriyor.







Buna göre ilçede arama kurtarma çalışmaları yeterli değil. Elektrik yok, su yok, gıda yok. Barınma sorunu had safhada. Oturulabilecek tek bir binanın bile kalmadığı belirtiliyor.

Elbistan’ı terk eden bir vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı: “Biz Elbistan’da yaşıyorduk. Elbistan’da yıkılmayan hiç bir bina kalmadı. Her üç binadan biri yıkıldı.







Geriye kalanlar da oturulamaz hale geldi. HErkes dışarıda. HAvalar çok soğuk,kar yağıyor. Gıda yok. Otomobillere petrol alamıyoruz. Marketler de yıkıldığı için gıda bulamıyoruz.







Lütfen yardım gönderin. Tek bir Allah’ın kulu gelmedi. Tek bir vinç yok. Hiç bir alet çalışmıyor. Elbistan’da taş üstünde taş kalmadı. Bebeklere bez, mama. İnsanlara ekmek bile yok. Yetişin… Devlet yok… Elbistan’da bir tane AFAD ekibi yok…”