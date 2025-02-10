Samanyolu Haber /Dünya / Yardım kuruluşları, ABD sınırındaki göçmenleri uyardı /10 Şubat 2025 10:16

Yardım kuruluşları, ABD sınırındaki göçmenleri uyardı

ABD'nin düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı işlemlerini hızlandırmasıyla, bu yıl şu ana kadar 4.000'den fazla kişi ülke dışına gönderildi. Donald Trump'ın başkanlık kampanyasının en önemli vaatlerinden biri olan toplu sınır dışılar, Beyaz Saray'a dönüşünden sonraki iki hafta içinde 4.745 kişiyi kapsadı. Ayrıca, ABD genelinde yaklaşık 8.000 kişi göçmenlik yasaları kapsamında gözaltına alındı.

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Trump, ülkeye yasal yollarla gelenlere öncelik tanıma amacıyla yasadışı göçe karşı sıkı bir tutum sergilediklerini vurguladı. Ancak düzensiz göç, uzun yıllardır ABD yönetimlerinin karşı karşıya kaldığı bir mesele. Barack Obama döneminde yaklaşık 3 milyon, George W. Bush yönetiminde ise 2 milyon kişi sınır dışı edilmişti. Trump'ın ilk başkanlık döneminde ise bu sayı 1.19 milyon olarak kaydedildi. Amerikan Toplum Araştırması'na göre, ABD'de yasadışı olarak yaşayan göçmen sayısının 11 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

ABD-Meksika Sınırında Kaos

Sınır dışı edilenlerin yanı sıra ABD-Meksika sınırında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Meksika, bölgeye 10.000 asker sevk ederken, ABD de sınır güvenliğini artırmak için askeri birliklerini görevlendirdi. Sınır duvarı dikenli tellerle daha da güçlendirilirken, binlerce göçmen yasal belirsizlik içinde ABD'ye giriş yapmayı bekliyor.

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde faaliyet gösteren ve göçmenlere insani yardım sağlayan "Asociacion Ayudanos a Triunfar" adlı kuruluşun başkanı Gladys Canas, belgesiz göçmenlerin içinde bulunduğu durumu şöyle aktarıyor: "Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Birçoğu belirsizlik içinde çünkü ne göçmenlik belgeleri ne de maddi imkanları var. İşleri yok ve bu şehirde nasıl hayatta kalacaklarını bilmiyorlar."

Göçmenlerin Umudu ve Tehlikeler

Tüm belirsizlik ve zorluklara rağmen, ABD'ye ulaşma hayali göçmenler arasında canlılığını koruyor. Ancak bu yolculuk, hayatlarını riske atmalarına neden olabiliyor. Gladys Canas, Rio Bravo Nehri’ni yüzerek geçmeyi planlayan göçmenlere uyarıda bulunarak, "Hayatınızı riske atmayın," diyor. 2017'den bu yana en az 1.107 göçmen bu tehlikeli geçiş sırasında hayatını kaybetti.

Gladys, göçmenlerin artan umutsuzluğuna dikkat çekerek, "Her gün üzüntü ve hayal kırıklıkları artıyor. Onlar için tek açık gerçek, kendi ülkelerinde bir gelecek kuramayacaklarını düşünmeleri," diyor. Sınırda bekleyen genç bir göçmen ise, "Başka bir kapı ya da pencere açılana kadar, burada kalıp mücadele etmek istiyorum," şeklinde konuşuyor.

Bir diğer göçmen ise geleceğe dair umutlarını şu sözlerle dile getiriyor: "Burada yaşamak, çalışmak ve bir ev sahibi olmak istiyorum."

Yardım Kuruluşları Destek Sağlıyor

Göçmenlerin yaşadığı zor koşullara rağmen, birçok insani yardım kuruluşu destek vermeye devam ediyor. Gladys Canas, bölgedeki insani yardımları organize ederek yiyecek, su, hijyen malzemeleri ve battaniye gibi temel ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını belirtiyor. "Onların daha insanca yaşamalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz," diyor.

Gladys’in hikayesi, sınırın her iki tarafında göçmenlere yardım etmek için çalışan birçok kuruluşun yürüttüğü dayanışma faaliyetlerinin sadece bir örneği. Bugün, birçok sivil toplum örgütü ve gönüllü grup, zorlu yolculuklarına rağmen umutlarını kaybetmeyen göçmenlere destek olmaya devam ediyor.
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