Samanyolu Haber /Dünya / Yardım TIR'ları Gazze'ye giriş yapmaya başladı! /12 Ekim 2025 17:09

Yardım TIR'ları Gazze'ye giriş yapmaya başladı!

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından ordu, işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmeye başlamıştı. Ateşkesin ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Gazze Şeridi'ne ilk yardım tırları giriş yaptı.

SHABER3.COM

Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına iki yıldır devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın girişimi sonrası Hamas ile ateşkes anlaşması imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin teslim edileceğini söylemişti. Netanyahu, anlaşmaya rağmen "Savaş henüz bitmiş değil" ifadesini de kullanmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başlamış, bölgeye yönelik saldırılar ise devam etmişti.

İlk yardım tırları Gazze Şeridi'ne giriyor

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail ordusu Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemiş, tanklardan Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açılmıştı.

Ateşkes bilmecesi sürerken Gazze’de tarihi bir gelişme daha yaşandı. Yardım tırları Gazze Şeridi’ne girmeye başladı.
