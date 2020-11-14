Yardımlar ay bitmeden hesaplarda

Almanya'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı şirketler ve serbest meslek sahiplerinin uğradığı zararı tazmin etmek için planladığı mali yardımları artıracağı ileri sürüldü.





Uluslararası haber ajansı Reuters konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre Berlin yönetimi, salgının 2021'de de etkili olma ihtimalinin kuvvetlenmesinden dolayı gelecek ocaktan hazirana kadar toplam 22 milyar euro tutarında mali yardım yapacak.





Ayrıca Merkel yönetiminin, ülkede kısıtlamalardan zarar gören firmaları tazmin etmek için kasımdaki koronavirüs yardım paketini 10 milyardan 14 milyar euroya yükselteceği belirtildi.





"İLAVE YARDIM İÇİN ALMANYA'NIN KAYNAĞI HAZIR"





Euronews'in aktardığına göre; Almanya Ekonomi Danışmanları Konseyi (AMB), salgının ilk dalgasının akabinde yazın ekonominin güçlenmesi sayesinde küçülmenin korkulandan daha düşük gerçekleşeceğini açıklamıştı.





Fakat AMB, salgının ikinci dalgasının 2021 için büyüme görünümünü gölgelediğini işaret etmişti.





Maliye Bakanı Olaf Scholz da geçen perşembe salgının Avrupa'nın en büyük ekonomisi üzerindeki etkisini azaltmak için ek kurtarma ve canlandırma önlemlerini uygulayacak kaynağa sahip olduklarını söyledi.





Almanya'da Covid-19 yardım tedbirleri çerçevesinde şirketlere kira gibi sabit maliyetleri karşılamak için ayda 200 bin, serbest meslek sahiplerine ise 5 bin euroya kadar mali yardım yapılabiliyor



