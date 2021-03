'Yaren Leylek' 10. yılda da Adem Amca ile buluştu

'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yaren leylek .com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren Leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Yaren'in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren'in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren'i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl 10. kez geldi.Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, "Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah'a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren'in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren'in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren'le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım" şeklinde konuştu.