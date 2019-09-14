"Yargı" diye uzatmak da neymiş!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısının haberini veriş tarzını yerden yere vurdu.





Önceki gün Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu odun taşımaya giden köylülerden 7’si hayatını kaybetmişti.





SORUŞTURMA BİTMEDEN SUÇLU İLAN ETTİ!





Saldırı sonrasında başlatılan soruşturmada Kulp Belediye Başkanı ile fen işleri müdürünün yanısıra Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe başkanı gözaltına alınmıştı.





Soruşturma henüz devam ederken, Yeni Şafak gazetesi “Saldırıyı HDP yaptı” başlıklı bir haber yayımladı.





AKP’li vekil Mustafa Yeneroğlu, Yeni Şafak’ın masumiyet karinesini dikkate almadan haber yapmasını eleştirdi.





YENEROĞLU'NDAN "ALENİ İNFAZ GEREK!" İRONİSİ





Yeneroğlu, şahsi Twitter hesabında, “Gazetecilik ahlakıymış, ne de olsa malumun ilamı gerek. Soruşturmaymış, kovuşturmaymış, boş işler bunlar. Yargı diye uzatmak neymiş, aleni infaz gerek." ifadelerini kullandı.





"Ama hukuk devleti birgün herkese lazım olur, hele tarihin tekerrürden ibaret olduğu bizim coğrafyada.” diyen Yeneroğlu,, Yeni Şafak’ın HDP haberini de paylaştı.







