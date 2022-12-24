Yargı işkence iddialarının üzerini örtüyor: 2071 haber ve tweete erişim engeli

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubede görevli olan polis Abdulkadir Türkyılmaz hakkındaki işkence iddialarının yer aldığı haber ve tweetlere erişim engeli getirildi.







T24’ün haberine göre Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alınan kararda haberlerin yanı sıra tweetlerin de kaldırılmasına karar verildi. 102 sayfalık kararda; toplamda 2071 URL yer aldı. Kaldırılması istenen paylaşımlarda; polis Abdulkadir Türkyılmaz’ın fotoğrafı ve pek çok kişiye işkence ettiği iddiasının yer aldığı görüldü.





Kararda, paylaşımlardaki bazı ifadelerin; hakaret suçu kapsamında kalabileceği, kişinin saygınlığını rencide edebileceği ve kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle verildi.





HAZİRAN AYINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

15 Temmuz ve sonrasında tutuklananlara işkence uygulayan Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubede görevli Abdulkadir Türkyılmaz hakkında savcılık geçen haziran ayında soruşturma başlatmış, ifadesi alınan Türkyılmaz hakkındaki işkence iddialarını reddetmişti.





MECLİS KÜRSÜNÜNDEN İFŞA EDİLMİŞTİ

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkyılmaz’ı Meclis kürsüsünden ifşa etmişti. Gergerlioğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Abdulkadir Türkyılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gergerlioğlu 2 Nisan 2021’de gözaltına alınırken, Türkyılmaz HDP’li vekilin evine gönderilen ekipte yer almıştı. Mağdur avukatları da ‘işkenceci polis’ hakkında şikayetlerini yineledi.





YAPTIĞI İŞKENCELERİ “OLAYIN SICAKLIĞI”YLA SAVUNDU

İşkenceci polis Abdulkadir Türkyılmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nde hiçbir şüpheliye işkence ve kötü muamelede bulunmadığını öne sürdü. Ancak Türkyılmaz, 15 Temmuz sonrasında aralarında üst düzey komutanların da olduğu bazı askerlere olayın sıcaklığıyla ‘kötü muamelede bulunduğunu’ itiraf etti. O dönemde bir albayı bacağından potaya astığını belirtti. Bundan da bir pişmanlık duymadığını söyledi.