Samanyolu Haber /Gündem / Yargı karar verdi: Süleyman Soylu’ya 'müptezel' demek suç değil /04 Kasım 2024 17:39

Yargı karar verdi: Süleyman Soylu’ya 'müptezel' demek suç değil

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'müptezel' dediği için Soylu tarafından 'hakaret' suçlamasıyla açılan davadan beraat etti.

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BirGün'de yer alan habere göre yargı, önceki İçişleri Bakanı AKP’li Süleyman Soylu’ya yönelik dikkat çeken bir karara imza attı.

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, 16 Aralık 2022 tarihinde “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!” şeklinde bir açıklama yaptı.

Soylu ise ‘müptezel’ dediği için Çelik’e hakaret davası açmıştı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu davadan beraat ettiğini duyurdu. Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Süleyman Soylu denen şahsiyetin şikayet ve siyasi baskısı üzerine, (sözde) Hakaret suçundan hakkımda, Ankara 37’nci Asliye ceza Mahkemesi’nde, açılan Ceza Davasında az önce karar verildi! ‘Müptezel’ ve ‘ederi gereğince 5 kuruşluk dava açtık’ söz ve açıklamalarımın suç olmadığı ve eleştirinin haklı dayanaklarının bulunduğu değerlendirmesi yapılarak beraatime karar verildi. Yılmadık, yılmayacağız, yıldıramayacaklar…”
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