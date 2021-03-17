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Yargı kararını tanımayan MEB'e Danıştay'dan yine kötü haber

Türk Eğitim-Sen’in yaptığı başvurunun ardından Ankara 6. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca sözlü sınav puanına göre yapılan bin 709 şube müdürü atamasını iptal etti.

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Ankara 6. İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nca sözlü sınav puanına göre yapılan bin 709 şube müdürü atamasını iptal etti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kararın ardından "Sadece birilerinin ‘yandaşı’ olmadığı için şube müdürü yapılmayanların vebali bu ahlak dışı uygulamayı yapanların üzerindedir" dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı mahkeme kararlarına rağmen bin 709 şube müdürü atamasını iptal etmemiş ve sözlü sınav puanlarına göre atanan şube müdürleri görevlerine devam etmişti. 

Türk Eğitim-Sen, 03.11.2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, mahkeme kararları doğrultusunda bin 709 şube müdürü atamasının iptal edilmesini ve yeniden değerlendirilme yapılmasını talep etmişti.

MEB 2014 yılından beri sürdürdüğü tutumunu devam ettirmiş ve sendikanın talebine yasal süre içerisinde cevap vermemişti. Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen konuyu yargıya taşıdı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, bin 709 şube müdürü atamasının yürütmesini durdurdu.   

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Sendikamız yıllardır 1709 şube müdürü ataması ile ilgili yoğun bir mücadele sürdürmektedir. Yazılı puanı es geçerek sadece sözlü sınav puanı dikkate alınarak yapılan atamalar hak gaspıdır, hukuka aykırıdır, etik değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kul hakkı yiyen tavrının yanı sıra mahkeme kararlarını ısrarla uygulamayan tavrı da ‘güvenirliliğine’ gölge düşürmektedir.

 Emek ve alın teri dökerek yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen sadece ‘birilerinin adamı’ ya da ‘yandaşı’, ‘candaşı’ olmadığı için şube müdürü yapılmayanların vebali bu ahlak dışı uygulamayı yapanların üzerindedir.

Bu noktada MEB’den beklentimiz, inadından vazgeçmesi, yargı kararı uyarınca 1709 şube müdürünün atamasını iptal etmesi ve yargı kararları doğrultusunda yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak sureti ile yeniden değerlendirme yapmasıdır. Bilinmelidir ki; yargı kararı uygulanmadığı takdirde Türk Eğitim-Sen olarak her türlü yasal başvuruda bulunacağız. Tek bir kişinin hakkının yenmesine dahi tahammülümüz yoktur" ifadelerini kullandı. 
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