'Yargı mensubu eşini dövdü, yolsuzlukla suçlanıyor' haberine erişim engeli

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, "Koltuğundan olan üst düzey yargı mensubu eşini dövdü" demiş, aynı ismin yolsuzlukla da suçlandığına işaret etmişti. Şık'ın açıklaması sonrası yapılan ve soL'da da yer verdiğimiz habere erişim engeli getirilirken, bir de "kamu görevlisine hakaret soruşturması" açıldığı öğrenildi.

HSK'dan anında açıklama gelmişti

Şık'ın bu açıklamasının ardından HSK'dan bir açıklama gelmiş, "Bugün sosyal medyada; üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar içeren şikayet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de; bahsedilen iddiaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekretaryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denilmişti.

Erişim engeli ve soruşturma yanıtı

Söz konusu gündem tartışılmaya devam ederken, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, konuya ilişkin paylaşımları ve soL'da yer verdiğimiz haberin de aralarında olduğu 7 içeriğe erişim engeli kararı aldı.





Söz konusu erişim engeli kararında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/180858 soruşturma sayılı dosyasında kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlarından soruşturma başlatıldığı" belirtildi, söz konusu soruşturmanın uzantısı olarak da içeriklere erişimin engellendiği ifade edildi.





Mahkemenin erişim engeli kararında haberlerin ve söz konusu paylaşımın "yargı gücünün otorite ve tarafsızlığını zedeleyici mahiyet arz ettiği" iddiası dile getirildi.





Söz konusu kararın ilgili bölümü şöyle:





Ancak bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/180858 sayılı soruşturma dosyasında, soruşturmaya konu ve talepte belirtilen URL adreslerindeki içeriklerde haber niteliğini aşarak Anayasamızın 138. maddesinde düzenlenen "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" şeklindeki düzenlemesi de göz önünde bulundurulduğunda soruşturma dosyasında, soruşturmaya konu ve talepte belirtilen URL adreslerindeki içeriklerde "çok bilinen üst düzey bir yargı mensubu hakkında siyasal iktidarın kullanışlı tetikçiliğini üstlendiği ve hukuki celladı" şeklindeki nitelendirmelerde bulunmakla; kuvvetler ayrılığında yer alan yargı erkinde bağımsız ve tarafsız mahkemelerin verdiği kararlara gölge düşürmekte olup, içeriklerdeki kullanılan dil ile kast edilen şahıs veya şahıslar haricinde içeriklere yapılan yorumlar ve gerçeği yansıtmayan haberle ilgili genel tabirlerle yargı gücünün otorite ve tarafsızlığını zedeleyici mahiyet arz edeceği, soruşturmanın başlamış olması itibariyle içeriklerde basın hürriyeti ile kişilik hakkı arasında gerekli hassas dengenin, öz ve biçim unsuru ile birlikte değerlendirildiğinde bozulduğu, içeriklerin basın ve haber hürriyeti kapsamından çıkarak "ilk bakışta hak ihlali" niteliğinde olduğu, yine soruşturma ve talebe konu URL adresindeki içeriklerde özel hayatı ile ilgili iddialar açısından da haber verme, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşacak mahiyette de "ilk bakışta hak ihlali" niteliğinde olduğu anlaşılmakla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/180858 soruşturma sayılı dosyasında 11.12.2020 tarihli talebinde belirtilen URL adreslerine 5651 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca erişimin engellenmesi talebinin kabulüne aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.