Yargı paketi Meclis'e sunuldu

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:



-Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz.

-Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor.

BİRİNCİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor.





Birinci yargı paketinde bulunan düzenlemeler:

*Teklif, ceza davalarının hızlandırılması

*Ön ödeme müessesesi ile uzlaştırmanın kapsamının genişletilmesi

*Seri muhakeme usulünün getirilmesi

*Avukatların haklarının artırılması

*Avukatlık sınavının getirilmesi

*İdari yargıda Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kullanılması

*15 Temmuz'dan sonra pasaportlarına el konulan ve yargılaması sonucu beraat edenlere pasaportlarının belli şartlarda geri verilebilmesi





Ceza indirimi ya da örtülü af meselesi







Birinci yargı paketinde ceza indirimine yer verilmedi. Cezai indirime ilişkin düzenlemenin bir sonraki pakette yer alabileceği belirtiliyor. Af olarak nitelendirilen teklifte denetimli serbestlik ile ilgili düzenlemelerde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Söz konusu düzenleme bazı suçlar istisna tutulmak kaydıyla cezaların infazında indirim öngörüyor.





