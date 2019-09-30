Samanyolu Haber /Gündem / Yargı paketi Meclis'e sunuldu /30 Eylül 2019 14:07

Yargı paketi Meclis'e sunuldu

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. Muş, "Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz" dedi.

SHABER3.COM

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

-Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Belli suçlarda basit yargılama usulünü getirmiş olacağız. Uzun tutukluluk sürelerine son vereceğiz.
-Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler buradan en az 70 puan almak zorundalar. Bu sene hukuk fakültelerine girenler dahil olmayacak. Paketle 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport geliyor.

BİRİNCİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Kanun teklifi taslağı, 15 kanunda değişiklik öngörüyor. 

Birinci yargı paketinde bulunan düzenlemeler:
*Teklif, ceza davalarının hızlandırılması
*Ön ödeme müessesesi ile uzlaştırmanın kapsamının genişletilmesi
*Seri muhakeme usulünün getirilmesi
*Avukatların haklarının artırılması
*Avukatlık sınavının getirilmesi
*İdari yargıda Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin (SEGBİS) kullanılması
*15 Temmuz'dan sonra pasaportlarına el konulan ve yargılaması sonucu beraat edenlere pasaportlarının belli şartlarda geri verilebilmesi

Ceza indirimi ya da örtülü af meselesi

Birinci yargı paketinde ceza indirimine yer verilmedi. Cezai indirime ilişkin düzenlemenin bir sonraki pakette yer alabileceği belirtiliyor. Af olarak nitelendirilen teklifte denetimli serbestlik ile ilgili düzenlemelerde değişiklik yapılması öngörülüyor.
Söz konusu düzenleme bazı suçlar istisna tutulmak kaydıyla cezaların infazında indirim öngörüyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargı paketi Meclis'e sunuldu Sonraki Haber >>

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Memurdum şimdi mülteciyim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

'Müsaade eder misiniz tek çekelim'

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

KPSS formalite, kimlerin işe alınacağı baştan belli

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampında yangın: Ölü ve yaralılar var

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

'Enes Kanter Cuma'ya geliyor, herkes önünde sıraya giriyor ben çıldırıyorum'

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Kürtçe şarkı söylemek Batman'da yasak!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Belediye başkanının evinden 13,5 ton altın çıktı!

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'den toplanma alanı tepkisi

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Hastanede terör estiren kişileri polis gözaltına alamadı

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:28:41