Yargı sansürünün absürt komedisi

Geçmişini silmek isteyenler, haklarında yapılan haberlerden rahatsızlık duyanlar, suçunu gizlemek isteyenler ve icraatları ve fikirleri eleştirilen iktidar mensupları…





Mahkemeler tüm bu insanların ikinci adresi oldu. Önce bu tip haberlerin yapılmasını engellemeye çalışıyorlar, başaramadıklarında ikinci hamle olarak erişim yasağı getirmek için mahkemeye başvuruyorlar.









ENDİŞE VERİCİ





Mahkeme kararıyla erişim engelli haberler gerçekten tarihe geçecek nitelikte. Absürt, komik ve yargının geldiği nokta itibariyle endişe verici. Engel kararları artık ifade özgürlüğü ve haber alma hakkının önünde en büyük engellerden biri durumuna geldi.





Bu yasaklar içerisinde Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ), tüy dökücü krem dağıtmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin Focus Dergisi’ndeki haberlerin tercümesinin engellenmesine kadar şaşırtıcı kararlar mevcut.





Haberlere, internet sitelerine, sosyal medya hesaplarına ve paylaşımlara getirilen erişim engeli kararlarını derleyen İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFOD) içerikleri bile engellendi.





2 Aralık 2020 ile 26 Şubat tarihleri arasında İFOD’un derlediği ve dikkat çeken erişim engeli kararlarından bazıları şöyle:





Kamu kurumlarına tüy dökücü krem hediyesi: Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tanıtımını yaptığı Türkiye Kömür İşletmeleri’nin tüy dökücü, kırışık önleyici kremlerinin, bakanlıklar ile kamu kurumlarına hediye olarak dağıtıldığıyla ilgili haberler ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 26 Şubat’ta erişime engellendi.





Cumhurbaşkanı’na şikâyet edilen kişi: Erdoğan’ın Elazığ ziyaretinde, tefecilik yaptığı ve “Devlet benim. Ben Külliye’nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım” dediği iddia edilen vatandaşlar tarafından şikâyet edilmesiyle ilgili bazı haberler 10 Şubat’ta engellendi.





Başkanın kenevir tarlasındaki pozu: Başkan Ekrem Yüce‘nin adının geçtiği, OdaTV’de yayımlanan 7 haber ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 23 Şubat’ta engellendi. Engellerden haberlerden birinin içeriği Yüce’nin kenevir tarlasında verdiği poza ilişkindi.





Albayrak’ı aramak kabahat: CHP Gençlik Kolları’nın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın nerede olduğuna dair hazırladığı afişe ilişkin haberlere, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, 19 Şubat’ta engelleme geldi.





Hayvan öldürdüğünün bilinmesini istemiyor: Komşusunun köpeğini silahla vurarak öldüren iş insanı Alp Erkin hakkındaki 120 farklı haber erişime engellendi.





Rektörün oğlu bir günde memur oldu: Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün oğlu Taha Hülagü‘nün, Üniversiteden mezun olur olmaz sınavsız olarak önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde SEKA Müze Müdürü yapıldı, ardından yine sınavsız olarak belediyeye Özel Kalem Müdürü olduğu, 1 gün çalıştıktan sonra ‘memur’ olarak, Cumhurbaşkanlığı Kamu Diplomasisine geçiş yaptı. Bu haber Kocaeli 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce erişime kapatıldı.





Kayınpedere de koruma kararı: Kayseri Anafartalar–Şehir Hastanesi–YHT Garı Tramvay Hattı Projesi’nin ihalesinin, Kolin İnşaat ile Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat’a verildiğiyle ilgili haberler, 10 Şubat’ta engellendi.





Aynı karar ile Erdoğan’ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başcı’nın aldığı ihalelerle ilgili haberler de erişime engellendi.





Wushu sporcusunun şampiyonlukları: Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği, babası Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili ve annesi milli takım antrenörü olan Wushu sporcusu Elif Akyüz ile ilgili haberleri ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, 29 Ocak’ta engelledi.





Erişim engeli haberine de erişim engeli: İFOD’un Cumhurbaşkanı’nın eski avukatı Mustafa Doğan İnal‘ın bir davada rüşvet pazarlığı içinde yer aldığı iddialarıyla ilgili haberlerin erişime engellendiğini duyurduğu içeriği, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği‘nce 21 Ocak’ta erişime engellendi.





Hâkimin de erişim engelletti: AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan‘a ‘yelloz, köpek’ gibi kelimeler kullanması nedeniyle ‘hakaret’ suçundan dava açılan Menşure Sütlüeroğlu’na beraat ettiren Hâkim Özlem Yayla‘nın talebiyle, haberler İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce engellendi.





PTT’nin gizli protokolü: PTT Genel Müdürlüğü’nün, bayileri aracılığıyla kuyumculuk yapmak, altın satış pazarlama ekipleri oluşturmak, altın ödeme sistemi kurmak, İslami finans altın ürünleri çıkarmak, amacıyla, AG Pırlanta Ticaret A.Ş. ile ‘özel ve gizli protokol’ imzalayıp şirkete 2 milyon dolar aktardığıyla ilgili haberler, ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, 15 Aralık’ta engellendi.





İFOD’a yine engel: İFOD’un web sitesindeki ‘FETÖ’nün kapatılan bankasının yöneticisinin, Diyanet’e müdür yapılması’ başlıklı habere getirilen erişim engeli içeriği ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle 10 Aralık’ta erişime engellendi ve silindi.





Tercümeyi de sildirdi: Almanya’da yayımlanan Focus Dergisi‘nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın servetiyle ilgili yaptığı haberle ilgili Türkçe yayımlanan haberlere 14 Aralık’ta erişim engellendi ve silindi.





Basın Müşaviri’ne eroin baskını: Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi (EMİSCO) Sözcüsü, Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz‘in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin maddesi bulunması ile ilgili haberler kişilik hakları ihlali gerekçesiyle 24 Aralık’ta erişime engellendi.





Kuru ekmek aç bırakmazmış: “Kuru ekmek yiyorsalar aç değiller demektir” diyen AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin‘in, yediği kebapların ücretini Denizli’nin Çivril Belediye Başkanlığı’na yazdırdığı ile ilgili haberler, 18 Aralık’ta erişime engellendi.





Hem rektör hem dekan vekili: 5 üniversitenin rektörünün farklı fakültelerde dekan vekilliği yapmasına ilişkin haberler ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle 2 Aralık’ta engellendi.