Yargı, suç makinasına cezaevinden çarşı izni verdi, genç kızı sebepsiz yere katletti

Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’un ifadesi ortaya çıktı. Açık cezaevinden iki kez firar eden ancak yine de açık cezaevinde çarşı izni verilen, cinayet başta olmak üzere birçok suçun hükümlüsü Arduç’un ifadesinde kullandığı sözler kan dondurdu.

Katil Özgür Arduç ve maktul Ceren Özdemir



Arduç Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” dediği ortaya çıktı.







Cinayet günü Ceren'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan zanlı, çantasını gasp etmeyi düşündüğü Özdemir'in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti.

'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım'

Şüpheli, evin önüne geldiğinde camda birisini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını ve çantasını da bu panikle alamadığını ileri sürdü.

Katil zanlısı ifadesinde şunları söyledi:

"Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı kopartıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim. 'Bıçağın karşısında kim durabilir bir bakayım' dedim. Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım gözlerimle. Ceren’e daha fazla darbe vuracaktım ama etrafta birileri vardır diye korktum. Ceren’i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım."



