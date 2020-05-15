Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşların hedef gösterdiği Hakim görevden alındı /15 Mayıs 2020 12:02

Yandaşların hedef gösterdiği Hakim görevden alındı

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan görevden uzaklaştırıldı

SHABER3.COM

HSK tarafından sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında inceleme başlatılan Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı 3 ay süreyle görevden uzaklaştırdı. HSK'nin yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

Ne olmuştu?
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlatmıştı. 

Pehlivan, 322 günlük ölüm orucunu sonlandırdıktan iki gün sonra yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünden önce "Türküler kimseye zarar vermez" paylaşımını yapmıştı. Pehlivan, İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından da üzüntüsünü dile getirmişti.
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