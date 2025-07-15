Samanyolu Haber /Gündem / Yargıda bir skandal daha: Hakim, rapçi Lvbel C5’in tahliyesi için 500 bin dolar istedi /15 Temmuz 2025 11:50

Yargıda bir skandal daha: Hakim, rapçi Lvbel C5’in tahliyesi için 500 bin dolar istedi

Türkiye’nin en çok dinlenen rap sanatçılarından Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur’un tutuklanmasıyla başlayan süreç, yargı sistemindeki çürümeye ışık tutan bir rüşvet skandalına dönüştü.

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6 Mayıs’ta “uyuşturucu kullanımını özendirme” suçlamasıyla gözaltına alınan Bodur, Gebze Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Ancak 23 gün sonra tahliye edilen genç rapçiyle ilgili ortaya atılan rüşvet iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

500 Bin Dolarla Başlayan Pazarlık 100 Bine İndi
Onlar TV’den Timur Soykan’ın haberine göre, Bodur’un tutukluluğunun ardından ailesi ve yakınları, sanatçının dolu konser programlarını ve yaşanacak maddi kayıpları gerekçe göstererek Gebze Adliyesi’ndeki hakim O.Y. ile temasa geçti. Hakim, tarafları avukat E.A.’ya yönlendirdi.

Avukat E.A., tahliye karşılığında aileden 500 bin dolar rüşvet istedi. Ailenin bu talebi reddetmesi üzerine teklif önce 300 bine, ardından 100 bin dolara kadar indirildi. Avukat, bu süreçte “Hakim çok kızgın, ama ikna ederim” diyerek, 50 bin dolar peşin, kalan kısmı tahliyeden sonra olmak üzere anlaşma sağladı.

Aile Bakanlığa Gitti, Suçüstü Planlandı
Durumu kabul etmiş gibi yapan aile, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle temasa geçti. Bakanlık, İzmit Başsavcılığı’nı harekete geçirerek rüşvet operasyonu başlattı. Emniyet ekipleri, İstanbul Çekmeköy’deki bir restoranda yapılacak görüşme öncesi hazırlık yaptı. Seri numaraları alınmış paralarla ve gizli kameralarla desteklenen operasyonda, sivil polisler müşteri kılığında mekânda yer aldı.

Suçüstüyle Tutuklama, Hakime Soruşturma
Avukat E.A., lokantada rüşvet pazarlığı yaparken Bodur’un tahliyesini sağlayacak olan hakim O.Y. ile defalarca görüntülü konuşma yaptı. Paranın teslimi ve rüşvetin açık şekilde konuşulmasının ardından polis ekipleri devreye girdi. Avukat E.A. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
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