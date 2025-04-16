Yargıda İmralı süreci hareketliliği: Terör suçlarına düzenleme masada

İktidarın “Terörsüz Türkiye” sloganıyla başlattığı ve DEM Parti aracılığıyla Abdullah Öcalan’la görüşmelerin devam ettiği “adı konmayan çözüm süreci” kapsamında yasal tartışmalar hareketlendi. DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önümüzdeki cuma görüşecekken, masada “terör suçları” kapsamında İnfaz Yasası ile Ceza Muhakemesi Yasası kapsamında değişiklikler yapılması başlıkları bulunuyor. Bununla birlikte kulislerde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaklaşan seçiminde ise Meclis tarafından seçilecek 7 üyenin birini de DEM Parti’ye ayrılması konuşuluyor.





DEM Parti ile AKP arasında görüşmeler sıklaştı. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan 10 Nisan’da Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. İmralı heyetinden Önder ve Buldan ile DEM Parti Grup Başkanvekillerden oluşan heyet önümüzdeki cuma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek. Görüşme kapsamında sürecin yargısal ayağı ele alınacak.





SOMUT ADIMLARIN BAŞINDA ‘HASTA TUTSAKLAR’ BULUNUYOR

Sürecin yargısal ayağında ne olacağı merak konusu olurken, DEM Partili isimlerden gelen açıklamalar ise içeriğe ilişkin önemli başlıkları içeriyor. DEM Partili isimlerden yapılan açıklamalarda; sürecin yargısal boyutuna ilişkin “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu”nda ve “Terörle Mücadele Kanunu”nda (TMK) birtakım düzenlemeler ile terör elebaşısının fiziki koşullarının iyileştirilmesi talepleri bulunuyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın partisinin dünkü grup toplantısı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada ise somut adımların başında “hasta tutsaklar, infazları yakılmış olan mahpusların” geldiğini işaret etti. DEM Partili kaynaklar ise süreç kapsamındaki taleplerini süreçten önce de dile getirdiklerini, bu konularda Meclis’e yasa tekliflerini sunduklarını ve onların hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.





MÜEBBET AĞIR HAPİS CEZALILARINA KOŞULLU SALIVERİLME TALEBİ

Bu konuda ise DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli’nin imzasıyla Meclis’e sunulan yasa teklifleri önemli gösteriliyor. İkilinin ayrı ayrı olarak 25 Temmuz ve 24 Eylül 2024’te verdikleri yasa tekliflerinde; TMK’deki “müebbet ağır hapis cezalı olan mahkumların koşullu salıverilme hükümler yararlanamayacağı” yönündeki hükmün yürürlükten kaldırılması talep edildi. Bu hüküm yerine ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olan terör suçluları için koşullu salıverilme yasağı yürürlükten kaldırılıp, koşullu salıverme imkanı getirilmesi” istendi.





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTE ‘HASTALIK’ DÜZENLEMESİ

İkili, 24 Eylül 2024’te Meclis’e sundukları ayrı bir yasa teklifiyle ceza infaz yasasında yer alan “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazına hiçbir koşulda ara verilmez” hükmünün kaldırılarak, aynı yasanın “hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesini düzenleyen” 16’ıncı maddesi uyarınca gerekli koşullar sağlandığı takdirde tahliye olabilmeleri yönünde düzenleme yapılması talebinde bulunuldu.





‘UMUT HAKKI’ MASADA

Bununla birlikte, DEM Parti tarafından Meclis’e sunulan “umut hakkına yönelik” yasa düzenlemesi teklifi de sürecin önemli yasal başlığını oluşturuyor. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş tarafından 30 Eylül 2024’te sunulan umut hakkına yönelik yasa teklifinde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014 tarihli “Öcalan/Türkiye” kararına anımsatma yapılarak, müebbet hapis cezasının azami 25 yılda gözden geçirilmesi ve mahpusların serbest bırakılma koşullarının değerlendirilmesi” yönünde mevzuat düzenlemesinin yapılması istendi.





DEM PARTİ’YE HSK’DE KONTENJAN VERİLECEK İDDİASI

TBMM Genel Kurulu’nda 16-17 Mayıs’ta Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) 7 üyenin seçimi gerçekleşecekken, söz konusu seçime ilişkin kulisler de hareketlendi. Kulislerde gelecek HSK seçiminde bu kez DEM Parti’ye 1 kontenjan ayrılacağı konuşuluyor. 11 üyeden oluşan HSK’de 4 üyeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atarken, 7’si TBMM tarafından seçiliyor. HSK’nin 2021’de Meclis’ten seçilen mevcut üyelerinin 3’ü AKP’den, 2’si İYİ Parti’den, 1’er üye de CHP ve MHP’den seçilmişti.