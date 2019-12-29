Samanyolu Haber /Gündem / Yargıda İstanbul-Ankara mücadelesi /29 Aralık 2019 00:14

Yargıda İstanbul-Ankara mücadelesi

Adalet Bakanlığı ile yargıdaki “İstanbul grubu” arasında yaşanan gerginlik Sözcü davasında verilen mahkumiyet kararları ile zirveye çıktı.

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Adalet Bakanlığı ile yargıdaki “İstanbul grubu” arasında yaşanan gerginlik Sözcü davasında verilen mahkumiyet kararları ile zirveye çıktı. Cumhuriyet davasındaki bozma kararına direnen İstanbul yargısı, AİHM kararına karşın Osman Kavala’yı tahliye etmemişti.

Sözcü davasında verilen mahkûmiyet kararları, Adalet Bakanlığı bürokrasisi ile yüksek yargı içerisinde rahatsızlık meydana getirdi. Karar, son dönemde Adalet Bakanlığı ile yargıdaki “İstanbul grubu” arasında yaşanan gerginliğin güç mücadelesine dönüştüğü yönünde değerlendirildi.

REFORM ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Bir süredir Ankara’da Adalet Bakanlığı öncülüğünde “yargıda reform” adı altında çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi, “Barış İmzacıları” ve “Ayşe Öğretmen” kararlarıyla ifade özgürlüğü lehine içtihat niteliğinde kararlar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Cumhuriyet davasında verilen mahkûmiyet kararlarını bozdu.

İSTANBUL YARGISI REFORMA DİRENİYOR

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın kulis haberine göre, ifade ve basın özgürlüğü konusunda Ankara’dan çıkan olumlu kararlar, “İstanbul yargısını” teğet geçti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın Cumhuriyet davasında verdiği mahkûmiyet kararına 21 Kasım’daki duruşmada direndi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davasında tutuklu olan Osman Kavala’yı AİHM kararına karşın tahliye etmedi. Son olarak dün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi; yargı paketi, Yargıtay kararları ve AYM içtihatlarına karşın dün Sözcü davasında mahkûmiyet kararlarına imza attı.

GERGİNLİK ZİRVEYE ÇIKTI

Özellikle Adalet Bakanlığı ile “İstanbul Grubu” arasında bir süredir yaşanan gerginlik, bu kararlarla zirveye çıktı. Kulislerde, bakanlığın “reform” adı altında yürüttüğü uygulamalara, İstanbul yargısının muhalefet ettiği konuşuluyor. İstanbul Grubu’nun, bakanlığa karşı girdiği güç mücadelesinde Sözcü gibi kararlarla kendisini gösterdiği ifade ediliyor.
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