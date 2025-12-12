Dokunulmazlığı olmasına rağmen Erdoğan'ın Akbil davası raftan indirildi

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ve dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle durdurulan Akbil davası dosyası Erdoğan'ın avukatlarının talebi üzerine açıldı ve beraatle sonuçlandı.





Beraat kararının ise savcılık tarafından itiraz edilmediği için kesinleştiği öğrenildi.





Akbil davası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde şehir içi toplu taşıma taşıtlarında ödeme aracı Akbil'de o dönemin parasıyla 2,6 trilyon TL'lik yolsuzluk yapıldığı iddiasına dayanıyordu. Soruşturma kapsamında ilk olarak 65 kişi gözaltına alınmış, 37 kişi hakkında da bu kapsamda dava açılmıştı.





Akbil davası neydi?

O dönemde Erdoğan ve kendisinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ali Müfit Gürtuna hakkında "görevi başında zimmetine para geçirmek veya mal edinmek" iddiasıyla 14'er yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi. Dönemin Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi ise 2003'te sona eren davada 29 sanığın beraatine karar verdi. İki sanığın dosyası yurt dışında olması nedeniyle ayrılırken bir sanığın davası ise ölmesi nedeniyle düşürüldü.





Mahkeme heyeti, o dönem AKP Genel Başkanı ve Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile AKP milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, Mikail Arslan ve İdris Naim Şahin'in milletvekili olmaları nedeniyle bu sanıklarla ilgili dosyanın Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dosyalarını ayırdı ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM'ye fezleke gönderilmesine hükmetti.





Erdoğan, 2014'te Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da mevcut Anayasal dokunulmazlığı devam etti.





Bu süreçte Üsküdar Adliyesi kapatılarak Anadolu Adliyesi kuruldu ve dosya bu adliyeye devredildi.





Dokunulmazlığı varken Erdoğan'ı yargılamışlar

Ancak Akbil davasının Erdoğan ile ilgili bölümünün sessiz-sedasız beraat ile sonuçlandığı ortaya çıktı. DW Türkçe'nin yargı kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre, Erdoğan hakkındaki Akbil dosyası İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Kaynaklar, Erdoğan'ın avukatlarının mahkemeye dilekçe vermesi üzerine dosyanın yeniden açıldığını ifade etti.





Avukatları, diğer tüm sanıkların beraat ettiğine işaret ederek Erdoğan ile ilgili Akbil davasının da ele alınarak beraatle sonuçlandırılmasını istedi. Ancak o dönemin mahkeme başkanı, Anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle dosyanın görüşülemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme başkanının değiştirilerek yeni heyet oluşturulduğu belirtildi.





Yeni mahkeme heyetinin, davayı görüşerek Erdoğan hakkında beraat kararı verdiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmemesi üzerine beraat kesinleşti.





DW Türkçe'nin konuştuğu kaynaklar, Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı varken yargılamanın nasıl mümkün olduğu sorusuna “Bu durum kararda tartışıldı. Cumhurbaşkanının da rızası vardı” dedi.





Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi avukatları, konuya ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtsız bıraktı, kararı paylaşmak da istemedi. Kaynaklar, kararın 2023'te Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından verildiğini belirtiliyor.





Bu arada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de milletvekilliğinin sona ermesinin ardından aynı mahkemede yargılanarak hakkında beraat kararı verildiği öğrenildi.





Cumhurbaşkanı nasıl yargılanabilir?

Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı yalnızca Yüce Divan'da yargılanıyor.





Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu, Anayasa'nın 105. maddesinde düzenleniyor. Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de soruşturma sonunda, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce





Divana sevk kararı alabilir. Cumhurbaşkanı yalnızca Yüce Divan'da yargılanabiliyor.