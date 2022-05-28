Yargıdaki Hakyolculara operasyon hazırlığı iddiası

Operasyon için hazırlıklar sürerken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavga istemediği belirtildi. Hakyolculara yönelik operasyona Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da sıcak baktığı ancak Saray’da çok sayıda üst düzeyde Hakyolcu bürokratların olması, operasyonlara engel olunacağı ya da en azından yumuşatılacağı görüşünü de canlı tutuyor.



Konuya ilişkin Gerçekgündem’deki “Bir kulis bir iddia” köşesinde şu ifadeler yer aldı:



“Hakyolcular olarak bilinen yapının, yargıda çok etkili olduğu, Ankara’da herkes tarafından biliniyor. Bunun temel güvencesinin de önceki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olduğu da sıklıkla dile getirilir. Ancak Bakanın görevden alınmasından sonra, Hakyolculara bir operasyon geleceği kulislerde sıklıkla ifade ediliyor. Biz de bu söylemin peşine düştük ve önemli bilgilere ulaştık.



Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığına getirilmesinden sonra Hakyolcularına operasyon yapılacağı konusu neredeyse herkesin kesin gözüyle baktığı bir gerçeklik haline gelmiş. Özellikle HSK’da bu söylem ayyuka çıkmış durumda. AKP içinde de bu konu sıklıkla konuşulur hale gelmiş. Hatta bir beklenti haline geldiği de söylenebilir.



Temel söylem şu: Saray’a bir liste sunulduğu, hakim ve savcıların Haziran ayındaki atama/tayin kararnamesinde bu kişilerin tenzili rütbe, yer değişikliğiyle operasyona uğrayacağı yoğun konuşulan konuların başında.



Hakyolculara yönelik operasyona Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da sıcak baktığı ancak saray içerisinde çok üst düzeyde Hakyolcu bürokratların olması, operasyonlara engel olunacağı ya da en azından yumuşatılacağı görüşünü de canlı tutuyor.



Cumhurbaşkanının, zaten “kaynayan kazan” görüntüsü nedeniyle şikayetçi olduğu, bu nedenle kavga edilmemesi talimatı verdiği de söylenenler arasında. Görüştüğümüz Saray kaynakları, bu nedenle operasyonunun görüntüde, makyaj niteliğinde olacağı belirtiliyor.”



