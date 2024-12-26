Yargıdan Ali Yerlikaya'ya soğuk duş: 'AYM kararına uyun, hukuksuz siber takip yapmayın!'

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve selefi AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun uymadığı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını hatırlatarak polislere “Bizden habersiz siber takip yapamazsınız” yazısı gönderdi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü, AYM’nin 2020 yılında “Anayasaya aykırı” diyerek iptal ettiği sanal devriye (siber takip) yetkisini, hukuka aykırı bir şekilde Süleyman Soylu’nun bakan olduğu dönemde kullandı.





Soylu’nun ardından, 14 Mayıs 2023’teki seçimlerin sonrasında Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı yapıldı ve devir teslim töreninde “Hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu samimiyetle bu cesaretle bu kararlılıkla da yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu. Ancak Yerlikaya da AYM kararını göz ardı ederek Soylu gibi sanal devriye yapılmasına izin verdi.





Son olarak Yerlikaya 16 Ekim’de, “Siber devriyelerimiz, sanal dünyada da suçluların peşinde” sözleriyle 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit ettiklerini söyledi.





BAŞSAVCIDAN POLİSE: SANAL DEVRİYE YAPAMAZSINIZ

2023 yılı adli ve idari yargı kararnamesiyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Sedat Çelik, 17 Aralık’ta cumhuriyet savcıları, Trabzon il ve ilçe emniyet müdürlüklerine bir yazı yolladı.





Başsavcı Çelik, polise siber ortamda tanınan araştırma yetkisinin AYM tarafından 19 Şubat 2020’de iptal edildiğini belirtti. Çelik’in yazısında, eğer şüpheli hakkında savcılık tarafından herhangi bir soruşturma yoksa polisin sanal ortamda araştırma yapmaması gerektiği ifade edildi.





'HUKUK DIŞI VERİ TOPLAMAYIN'

Yazıda, cumhuriyet savcısının soruşturma başlatmasının ardından polise bir talimat verebileceği, bu yönde bir araştırma yapılabileceği ancak savcının haberi olmadan sanal devriye ile elde edilmiş verilerin hukuk dışı olacağı belirtildi.





“Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin hukuka uygun yöntemlerle toplanması zorunludur” diyen Başsavcı Çelik, sanal ortamda suç teşkil edebilecek herhangi bir eyleme rastlandığında konunun savcılığa bildirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.





AYM NEDEN İPTAL ETMİŞTİ?

TBMM’de 1 Şubat 2018’de kabul edilen ve 8 Mart 2018’de yürürlüğe giren kanun değişikliği ile polise sanal ortamda takip etme yetkisi verilmişti.





CHP ise TBMM’de kabul edilerek yasalaşan bu kanun maddesini AYM’ye taşıyarak iptalini istemişti. AYM, CHP’li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ve 113 milletvekilinin açtığı iptal davasını 19 Şubat 2020 tarihinde karara bağlamıştı.





AYM, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasını, sanal ortamda araştırma yapmasını, erişim, içerik ve yer sağlayıcıların da talep edilen bilgileri kolluğun ilgili birimine bildirmesini düzenleyen kuralı, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.