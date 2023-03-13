Samanyolu Haber /Gündem / Yargı'dan Erdoğan'ı kızdıracak karar: ‘Barış Akademisyenleri’ görevine iade ediliyor /13 Mart 2023 15:08

Yargı'dan Erdoğan'ı kızdıracak karar: ‘Barış Akademisyenleri’ görevine iade ediliyor

Ankara 21’inci İdare Mahkemesi, OHAL Komisyonu tarafından başvurusu reddedilen Barış Akademisyenleri hakkında ihlal kararı verdi.

SHABER3.COM

OHAL döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi görevlerinden ihraç edilen ‘Barış Bildirisi’ imzacısı akademisyenler Funda Şenol Cantek, Tezcan Durna, Nail Dertli ve Can Irmak Özinanır’ın OHAL Komisyonu’na yaptıkları başvurular olumsuz sonuçlandı.

Ankara 21’inci İdare Mahkemesi Cantek, Durna, Dertli ve Özinanır’ın davalarında ihlal kararı verdi ve akademisyenlerin üniversitedeki işlerine geri dönmelerinin yolu açıldı.

Ankara Üniversitesi yönetiminin karara itiraz etmemesi veya itirazının reddedilmesinin ardından kararın kesinleşmesiyle birlikte Barış Akademisyenleri 6 yılı aşkın süre sonra üniversitelerindeki görevlerine geri dönecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargı'dan Erdoğan'ı kızdıracak karar: ‘Barış Akademisyenleri’... Sonraki Haber >>

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı

Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı

TRT'nin haline bak!

TRT'nin haline bak!

[Harun Tokak] Belevi

[Harun Tokak] Belevi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:18