Yargıdan Mehmet Ağar'a ilk kötü haber

stinaf mahkemesi, Susurluk JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da bulunduğu sanıklar hakkında beraat kararlarını bozdu. Ağar ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak.





19 kişinin 1990’lı yıllarda zorla kaybedilmesi veya keyfi infaz edilmesine ilişkin 19 kişinin yargılandığı dava sanıklar hakkındaki beraat kararı bozuldu.





T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre Kararda sanık Ayhan Çarkın aşamalardaki beyanlarının dosya kapsamındaki digˆer bildirim ve deliller ile teyit edilip edilmedigˆinin, bu beyanların maddi olay-olaylar ile uyus¸up uyus¸madıgˆının karar yerinde tartıs¸ılmamasına dikkat çekildi.





Karar şu ifadeler yer verildi:





"Olaylarda ele geçen kovan ve mermi çekirdeklerinin mens¸ei, kullanımlarına ilis¸kin aidiyetleri, bunların ve digˆer maddi olguların birbirleri ile ilis¸kisi, itham edilen failler, hedef alınan maktuller, organizasyon, olus¸ ve netice itibariyle olaylar arasında bir irtibat bulunup bulunmadıgˆının degˆerlendirilmemesi,





Sadece sanık Ayhan Çarkın'ın beyanları arasında var oldugˆu bildirilen bir kısım farklılıklara is¸aret edilmek; ancak maddi olaylarla uyus¸an bildirimlerinin ise irdelenmemek suretiyle, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması, Sanıklar hakkında beraat kararları verildigˆi sırada uygulama maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nun 232/6. maddesine aykırı davranılması,





I·ddianamede ve gerekçeli karar bas¸lıgˆında adı yazılı olan maktul Hikmet Babatas¸'ın 28.04.1996 tarihinde öldürülmesi olayı ile ilgili idianamede bir olay anlatılmadıgˆı, dava açılmadıgˆı ve maktulün öldürülmesi olayına ilis¸kin bir hüküm verilmedigˆi anlas¸ıldıgˆından, adı geçen maktul ile mirasçıları katılan/müs¸tekiler Ersin, Fatma, Yas¸ar ve Anıl Babatas¸'ın isimlerinin gerekçeli karar bas¸lıgˆında yazılarak karıs¸ıklıgˆa sebebiyet verilmesi,





I·ddianamede ve gerekçeli karar bas¸lıgˆında adları yazılı katılan/müs¸tekilerSemih Tufan Gülaltay, Ümit Bahçacı ve Rus¸en Örs'ün bildirdikleri olayların yargılama konusu olaylarla ilgisinin ve maktuller ile yakınlıklarının da olmadıgˆı gözetilmeden katılan/ müs¸tekilerin isimlerinin gerekçeli karar bas¸lıgˆında yazılarak karıs¸ıklıgˆa sebebiyet verilmesi.”





SORUŞTURMA SÜRECİ 2011 YILINDA BAŞLADI





Davanın sanıkları arasında dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın gibi 19 kişi vardı.





Sanıklar, “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçundan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.





3 Kasım 1996 yılında Susurluk’ta meydana gelen trafik kazası emniyet, siyaset ve mafyanın bazı yasa dışı eylemlerde işbirliğini ortaya sererken, dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller kazada hayatını kaybeden mafya lideri Abdullah Çatlı’yı kastederek ‘‘Devlet için kurşun atan da, yiyen de bizim için şereflidir" demişti.





Davanın 2017’deki duruşmasında, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller’in tanık olarak dinlenmesi talebi ise reddedildi.





O dönemde öldürülen ya da zorla kaybedilen 19 kişiyle ilgili soruşturma süreci ilk 2011 yılında başladı. O süreçte sanıklardan Ayhan Çarkın itiraflarda bulunarak, işlenen cinayetleri keşiflerde birebir gösterdi.





‘EYMÜR KENDİSİNE VERİLEN 29 KİŞİLİK İNFAZ LİSTESİNİ MAHKEMEYE SUNDU’





Üstünde gizlilik kararı bulunan davanın ilk duruşması ise 16 Mayıs 2014’te yapıldı. Tutuklu sanığın olmadığı dava kapsamında eski MİT Güvenlik Daire Başkanı Mehmet Eymür kendisine verilen 29 kişilik infaz listesini mahkemeye sundu.





Avukat Ekinci, bazı cinayetlerde kullanılan Uzi marka silahların sadece özel harekat ekiplerinde bulunduğu bilgisini verdi. Ekinci dosyada başka “ciddi deliller” de bulunduğunu belirterek, sanıkların daha önceki duruşmalara getirilmemesini eleştirdi.





Davanın sanıklarından Mehmet Ağar’ın ifade vermesi için usulde olmayan bir yöntemle özel bir ara duruşma yapıldığını belirten Ekinci, eski İçişleri Bakanına sorularını ancak SEBGİS yoluyla yöneltebildiklerini söyledi.