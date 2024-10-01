Samanyolu Haber /Politika / Yargıdan Melih Gökçek'e şok /01 Ekim 2024 13:03

Yargıdan Melih Gökçek'e şok

Mansur Yavaş'ın açtığı davada hakkında beraat kararı çıkan Melih Gökçek'e İstinaftan kötü haber geldi. İstinaf kararı bozdu.

SHABER3.COM

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın ABB eski Başkanı Melih Gökçek hakkında açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, Gökçek hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Melih Gökçek katıldığı bir televizyon programında Mansur Yavaş’a yönelik ‘kabiliyetsiz’ ve ‘çapsız’ ifadelerini kullanmış, Yavaş, bu sözler nedeniyle hakaret davası açmıştı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gökçek hakkında beraat kararı verilmiş ve karar İstinafa taşınmıştı.

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, İstinafın kararında, “Duruşma açılıp, taraflar çağrılarak dellilerin değerlendirilip tartışılması ve sonuca göre hüküm kurulması gerekirken tensip zaptı ile beraat kararı verilerek 5271 sayılı kanunun 175’inci ve devamı maddelerinde düzenlenen yargılama safhatına ilişkin usül hükümlerine aykırı davranılmasının mutlak bozma nedeni olarak kabul edildiği” vurgulandı.

Bozma kararının ardından dava yeniden görülecek.
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