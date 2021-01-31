Samanyolu Haber /Dünya / Yargılamaya bir hafta kala beş avukatı terk etti /31 Ocak 2021 12:10

Yargılamaya bir hafta kala beş avukatı terk etti

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın azil duruşmasının başlamasına bir hafta kala, yasal ekibinden beş avukatının ekipten ayrıldığı öğrenildi.

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CNN'de yer alan habere göre, yakın kaynaklar azil sürecinin hukuki stratejisine dair fikir ayrılıklarının ardından Donald Trump'ın azil duruşmasında görev alacak beş avukatın görevini bıraktığını söyledi.

Süreci yönetecek iki avukat Butch Bowers ve Deborah Barbier'in ortak bir kararla hukuk ekibinden ayrıldığını Bowers ve Barbier'i üç avukatın daha takip ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili bir kaynak, Trump'ın avukatlardan "büyük bir seçim usulsüzlüğü olduğu" ve seçimin kendisinden çalındığını savunmalarını istediğini söyledi. Avukatların ise strateji olarak "görevden ayrılmış bir başkanı yargılamanın hukuki olup olmadığına" odaklanmayı tercih ettiği belirtildi.

CNN'e konuşan Trump'ın eski kampanya danışmanı Jason Miller, azil süreci ve avukatların durumuyla ilgili şunları söyledi: "Demokratların görevden ayrılmış bir başkanı azletme çabaları tamamen anayasaya aykırı ve ülke için kötüdür. 45 senatör de şimdiden bunun anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Çok ilerleme kaydettik ancak hukuk ekibimiz üzerine bir son karar vermedik"

Trump'ın ikinci azil süreci

ABD'de yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, geçen hafta eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil maddesini üst kanat Senato'ya ileterek Senato'da yargılama sürecinin ilk adımını attı.Trump'ın azledilmesi için Senato'nun üçte ikisinin eski başkana karşı oy kullanması gerekiyor. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak.

Demokratlar, Trump'ı destekçilerinin gerçekleştirdiği 6 Ocak Kongre binası baskınını teşvik etmekle suçluyor. 
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