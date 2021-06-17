"Yargılanmaktan kaçamayacaksınız"

AKP rejimi tarafından kayyım eliyle gasp edilen Dumankaya Holding’in Yönetim Kurulu eski Başkanvekili Barış Dumankaya, şirketlerin içini boşaltan kayyımları uyardı. 60 küsur yıllık aile şirketlerinden hiç bir zaman vazgeçmedikleri ve vazgeçmeyeceklerini belirten Dumankaya, “Kayyımlıkla ilgili KHK ile üzerinize hiç bir sorumluluk yüklenemez zannediyorsunuz. Hayır, öyle değil; nasıl ki potansiyel bir katil nasıl gelecekte işleyeceği cinayetten ari tutulamaz ise sizler için de ‘kayyımlar şahsi sorumluluk yüklenemez denilemez.” ifadelerini kullandı.









Barış Dumankaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:





“Şirketlerime atanan kayyumlar, zannediyorsunuz ki kayyumlukla alakalı çıkan KHK ile üzerinize hiç bir sorumluluk yüklenemez. Potansiyel bir katil nasıl gelecekte işleyeceği cinayetten ari tutulamaz, cinayet işlenmeden önce çıkarılan, şu kişi adam öldürürse yargılanamaz denemeyeceği gibi, sizler içinde kayyumlar şahsi sorumluluk yüklenemez denilemez.”





"SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRİN"





“Şirketlerde insanlar gibi canlı varlıklardır. Canlı varlıklar gibi, şirketlerde de yaşam süresinin uzun ve sağlıklı olması en büyük hedeftir. Şirketin sağlıklı bir şekilde yaşam süresini uzatmak, ona bir canlıymış gibi muamele ile başlar. Sizlerin sorumluluğu ise kanunda belirttiği gibi, şirketleri, ticari teamüllere uygun olarak ve BASİRETLİ tüccar gibi yönetmektir.”





"LİYAKAT SAHİBİ İNSANLARI İŞTEN ATTINIZ"





“Şirketlerime atandığınız ilk ayda şirketin tüm beyin kadrosunu aileye yakın diye işten attınız, oysaki bu kişiler liyakatla işini yapan üst yönetim kadrosu idi. Hiç biri dil, din, ırk ayrımı yapılmadan işe alınan uzun yıllar boyunca kendini ispatlamış insanlardı. Yerlerini sizin yaptıklarınıza itiraz etmeyecek “salla başı, al maaşı” tarzda insanlarla doldurdunuz ki, bu kişilerle beraber yaptıklarınız ortada.”





"VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMEYECEĞİZ"





“Şirketlerimizden hiç bir zaman vazgeçmedik, heyecanımızı kaybetmedik, hayallerimizi unutmadık. 60 küsur yıllık emeğimizi, kimseye bırakmayız, bırakmayacağız. Canlı varlık olarak kabul ettiğimiz şirketlerimizi hor görüp eziyet edenleri ise hiç bir zaman unutmayız, unutturmayız.”



