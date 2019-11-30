'Yargının bağımsız olmadığı ülke gelişmez'

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Demokrasinin olmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, adaletin olmadığı bir ülke gelişmez, büyümez" dedi.







Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği, 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Kurula eski AKP İl Başkanı Selim Temurcinin katılması da dikkat çekti.





Ahmet Davutoğlu isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi. Davutoğlu şöyle dedi:





“Kriz yoktur demek basiretsizlik. Bunlar krizi yönetemeyecek durumda, bu noktada eleştiride bulunanı dış odak ilan ediyorlar. Bu kadar bina diktiler ekonomi mahvoldu. Bina üretmez ki... Krizleri yönetmemiz lazım. Tüm fikirlere açık olmak lazım. Krizi analiz edip engelleyerek süreci yöneceksiniz. Krizin çözülmesinin ötesinde konuşulmasını engelliyorsanız düşünce üretilmesi üzerinden çözüm bekleyemezsiniz. Malesef bugün ülkemizde düşünce özgürlüğü kısıtlanıyor. Tavuz verilmemesi gereken ilk ilkemiz düşünce özgürlüğünün kısıtlanması olmalıdır.”





Hukukun ve demokrasinin değerini vurgulayan Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Sayın Başbakan düşünce özgürlüğü olarak açıkladı. Adaletin olmadığı bir ülke gelişmez, büyümez. Eğer ben farklı düşünüyorsam bunu bir zenginlik olarak algılamamız lazım. Yoksa o toplum kalkınmaz. Adaleti görmezden gelirseniz, ‘Benim her söylediğim kanundur, her söylediğim adalettir’ anlayışına teslim olursanız, Türkiye büyümez” diye konuştu.





Cumhuriyet'in aktardığına göre Türkiye’nin beyin göçü yaptığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:





“Adaleti eğer görmezden gelirseniz ve benim her söylediğim kanundur derseniz Türkiye büyümez arkadaşlar. Ne yabancı sermaye gelir ne başka bir şey. Beyin göçü veriyoruz. Biz alıyoruz, yetiştiriyoruz, okutuyoruz tam verimli çağa geliyor. Türkiye yerine Hollanda’ya, Kanada’ya, Danimarka’ya gidiyor. Maliyet bize, kar onlara. Bu tabloyu yaratan kim? Siyasi anlayış. Buna artık teslim olmayın. Yani ayağınıza kurşun sıkmayın” diye konuştu. Türkiye’nin üreten bir ülke olması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin borçlanmaması lazım-. Elbette yeri gelir borçlanırsınız. Borçların çevrilebilir olması lazım. Borç aldığınız ülkenin size talimat verir noktaya gelmemesi lazım. Üretmek şudur, her alanda üretmektir. Tarımda, fabrikada, üniversite, sanat alanında üreteceksiniz. Üreten bir toplum zengin bir toplumdur. Üreten bir toplum geleceğe güven ile bakar, üreten bir toplum alın terine değer verir, üreten bir toplumda huzur ve ferah vardır. Yetiyor mu? Hayır. Güçlü bir sosyal devlet. Üretiriz ama hepsini bir kişi alır, üretiriz, bir avuç kişi alır. Bunun adaletle dağıtılması lazım. Fabrikada çalışanın da eve huzur içinde gitmesi lazım. Güçlü bir sosyal devlet olursa, ülkede barış ve huzur olur.”





Toplantının ardından Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Kaftancıoğlu basına kapalı görüştü.