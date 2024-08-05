Samanyolu Haber /Gündem / Yargının geldiği nokta: Boş yer bulamayan savcı lokanta sahibini ve çalışanları gözaltına aldırdı /05 Ağustos 2024 16:49

Yargının geldiği nokta: Boş yer bulamayan savcı lokanta sahibini ve çalışanları gözaltına aldırdı

Ordu'da gittiği mekanda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nin, mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi.

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Ordu Aybastı’da, gittiği mekanda boş yer olmamasının ardından sinirlenen Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K.'nin mekanın sahiplerini ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, Ordu Ünye Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı M.Ş.K., dün yemek için ailesiyle birlikte bir mekana gitti. İddiaya göre, mekanın dolu olmasının ardından görevliler savcı Koca’ya yarım saat sonra gelmesini söyledi.

Mekandan ayrılmasının ardından 45 dakika sonra yeniden dönen savcı M.Ş.K., oturacak yer olmaması nedeniyle sinirlendi. Çalışanlar, savcıya, pazar günü olmasından dolayı yoğun olduğunu, bir saat sonra yer olacağını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen savcı, çalışanlar ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında savcının, hakaret ve tehdit ettiği ileri sürüldü.

"HEPİNİZİN BURNUNDAN GETİRECEĞIM"

Mekanın sahibinin gelmesinin ardından tartışmanın büyüdüğü, savcının mekanın sahibine, “Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben savcıyım, hepinizin burnundan getireceğim” dediği ileri sürüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine savcı jandarmayı çağırdı, mekan sahiplerinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkarılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
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