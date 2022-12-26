Yargıtay, 15 Temmuz'a ilişkin Atatürk Havalimanı davasını kısmen bozdu

Yargıtay, 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’ndaki olaylara ilişkin açılan davada verilen yerel mahkeme kararını kısmen bozdu.







Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 99 sayfalık ilamında, usul yönünden işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz sergilendiği, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu gerekçesiyle hapis cezalarının bir kısmının onandığı belirtildi.





İlamda, bazı sanıkların birlikte hareket ederek örgütsel faaliyet kapsamında eylemlerini gerçekleştirdiklerinin dosya kapsamında bulunan olay yeri görüntüleri, taraf beyanları ve adli raporlarla sabit olduğunun gözetildiğine de dikkat çekildi.





9 BERAAT VE 88 KİŞİNİN HÜKMÜ ONANDI, 32 KİŞİ İÇİN BOZMA KARARI VERİLDİ

9 sanık hakkında, yerel mahkemece suç işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle verilen beraat kararları ile 88 sanığa bazı suçlardan verilen hükümler onandı.





Sanıklardan 32’sine “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan ceza verildiği hatırlatılan ilamda, bu sanıkların doğrudan fail olarak, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan cezalandırılması gerektiği belirtilerek, haklarında verilen cezalar bozuldu.





İlamda, suç vasfında düşülen yanılgı sonucunda “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan haklarında hüküm kurulan 19 sanığın da “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan cezalandırılması gerektiği aktarıldı.





Yargıtay kararında, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ceza alan 9 sanığa, ayrıca “nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ceza verildiği anlatılarak, sanıklara bu suçlardan ceza verilememesi gerektiği ifade edildi.





İlamda, 3 sanığa, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan verilen cezalar, 1 sanığa da bu suçtan verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetti.





YENİDEN YARGILANACAKLAR

15 Temmuz gecesi Mahir Ayabak’ın öldürüldüğü, 3 müştekinin ise yaralandığı olayın hatırlatıldığı ilamda, bu kapsamda bazı sanıkların, 3 müştekinin yaralanmasına ilişkin “kasten öldürmeye teşebbüs”, Ayabak’ın öldürülmesi yönünden ise “kasten öldürme” suçundan “nitelikli” haliyle cezalandırılması gerektiği vurgulandı.





İlamda, 37 sanık hakkında, bir kısım müştekiler yönünden “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan, genel geçer kabullere dayanılarak, hangi müştekilere karşı gerçekleştiği belirtilmeksizin ve yetersiz gerekçelerle hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verildiği değerlendirildi.





Kararın oy birliğiyle verildiği belirtilen ilam, dava dosyasıyla birlikte yerel mahkemeye gönderildi. İlamın gönderildiği İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.





KARAR 2019’DA AÇIKLANMIŞTI

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada karar, 17 Temmuz 2019 günü, Marmara Cezaevi’nin karşısındaki salonda açıklanmıştı. Davada, eski Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir, eski Kurmay Albay Mustafa Kol, eski Kurmay Albay Barbaros Akça, eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Kurmay Albay Ömer Korkut, eski Binbaşı Yusuf Yenihayat, eski Binbaşı İsa Öztürk, eski Piyade Üsteğmen Mehmet Duman, eski Başçavuş Aslan Özkan ve eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.