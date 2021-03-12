Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay 160 asker hakkındaki 15 Temmuz kararını bozdu /12 Mart 2021 01:06

Yargıtay 160 asker hakkındaki 15 Temmuz kararını bozdu

Polatlı’daki 15 Temmuz olaylarına ilişkin davada daha önce ceza alan uzman çavuş, uzman onbaşı ve er rütbelerindeki 160 sanık hakkındaki kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce bozulduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı’daki 15 Temmuz olaylarına ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Yargıtay, uzman çavuş, uzman onbaşı ve er rütbelerindeki 160 sanık hakkındaki kararları ise bozdu. 11 sanığın cezası ise haklarında iyi hal indirimi yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı davada temyiz incelemesini tamamladı. 11 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanırken, alt rütbedeki askerlerin cezaları bozuldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı’daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay, 11 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve bu suça yardımdan verilen cezaları, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 62. maddesi kapsamında iyi hal indirimi yapılmaması nedeniyle bozdu.

ALT RÜTBELİLERE BOZMA

Daire, uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan 160 sanık hakkındaki kararları ise bozdu. Bu sanıkların eylemlerinin, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu oluşturduğunu belirten Yargıtay, sanıkların askeri hiyerarşi içinde en alt rütbede görev yaptıklarını kaydetti. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan ceza verilen iki sanık hakkındaki karar da fazla ceza tayin edildiği ve iyi hal indirimi uygulanmaması nedenleriyle bozuldu. Daire, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen 26 sanık hakkındaki hükümleri de, bu kişilerin eylemlerinin “anayasayı ihlale yardım” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan isimler şunlar: Dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Murat Aygün, Oğuz Serdar Özgür, Abdulkerim Ceyhan, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Selçuk Serhat Pesek, Ali Dilcioğlu, Uğur Tümürlek, Alper Doğan ve Mustafa Kemal Biber ile eski yüzbaşı Aytekin Kara (müebbet hapis cezası)

ASKERİ EMRİ SORGULAYAMAMA İLKESİ DİKKATE ALINMALI

Yargıtay kararında, sanıkların askeri hiyerarşi içinde, mutlak itaat ve emrin muhtevasını sorgulayamama ilkeleri sonucu kaçınılmaz bir yanılgıya düşüp düşmediklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Sanıkların ayrıca bilgi düzeyleri, gördükleri eğitim, yaşları, rütbe ve görevleri, içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevre koşulları gibi kriterlerin suç tarihi itibarıyla yaşanan kalkışmanın olağanüstü şartları da dikkate alınarak değerlendirilmesi istendi. Gerekçede, sanıkların mevcut irade ve bilgilerini “eylemin haksızlığını algılama, davranışlarını bu algılama doğrultusunda yönlendirme ve böylece haksızlığı tercih etmeme bakımından kendilerinden beklenebilen tercih ve tutum noktasında kullanıp kullanmadıklarının da değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği” vurgulandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Polatlı’daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 64’üne beraat, “anayasal düzeni ihlal” suçundan 27’sine “ağırlaştırılmış müebbet”, 20’sine “müebbet”, 217’sine de 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası vermişti. İstinaf kararı onamıştı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargıtay 160 asker hakkındaki 15 Temmuz kararını bozdu Sonraki Haber >>

Canlı yayında akılalmaz kaza

Canlı yayında akılalmaz kaza

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı

Sabırsızlık felaket getirdi

Sabırsızlık felaket getirdi

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Erdoğan iki haftada yine kendisiyle çelişti

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Bakın pamuklu maskeler neden daha koruyucu

Tren otobüsü biçti

Tren otobüsü biçti

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:44:57