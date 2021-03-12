Yargıtay 160 asker hakkındaki 15 Temmuz kararını bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı’daki 15 Temmuz olaylarına ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Yargıtay, uzman çavuş, uzman onbaşı ve er rütbelerindeki 160 sanık hakkındaki kararları ise bozdu. 11 sanığın cezası ise haklarında iyi hal indirimi yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu.







Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı davada temyiz incelemesini tamamladı. 11 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanırken, alt rütbedeki askerlerin cezaları bozuldu.





Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Polatlı’daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Yargıtay, 11 sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve bu suça yardımdan verilen cezaları, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 62. maddesi kapsamında iyi hal indirimi yapılmaması nedeniyle bozdu.





ALT RÜTBELİLERE BOZMA





Daire, uzman çavuş, uzman onbaşı ve uzman er rütbelerinde olan 160 sanık hakkındaki kararları ise bozdu. Bu sanıkların eylemlerinin, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu oluşturduğunu belirten Yargıtay, sanıkların askeri hiyerarşi içinde en alt rütbede görev yaptıklarını kaydetti. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan ceza verilen iki sanık hakkındaki karar da fazla ceza tayin edildiği ve iyi hal indirimi uygulanmaması nedenleriyle bozuldu. Daire, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen 26 sanık hakkındaki hükümleri de, bu kişilerin eylemlerinin “anayasayı ihlale yardım” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.





Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan isimler şunlar: Dönemin Topçu ve Füze Okulu Komutanı eski tümgeneral Osman Ünlü, 58. Topçu Tugayı Komutanı eski tuğgeneral Murat Aygün, Oğuz Serdar Özgür, Abdulkerim Ceyhan, Murat Dinlecener, Bilal Akdoğan, Selçuk Serhat Pesek, Ali Dilcioğlu, Uğur Tümürlek, Alper Doğan ve Mustafa Kemal Biber ile eski yüzbaşı Aytekin Kara (müebbet hapis cezası)





ASKERİ EMRİ SORGULAYAMAMA İLKESİ DİKKATE ALINMALI





Yargıtay kararında, sanıkların askeri hiyerarşi içinde, mutlak itaat ve emrin muhtevasını sorgulayamama ilkeleri sonucu kaçınılmaz bir yanılgıya düşüp düşmediklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Sanıkların ayrıca bilgi düzeyleri, gördükleri eğitim, yaşları, rütbe ve görevleri, içinde bulundukları sosyal ve kültürel çevre koşulları gibi kriterlerin suç tarihi itibarıyla yaşanan kalkışmanın olağanüstü şartları da dikkate alınarak değerlendirilmesi istendi. Gerekçede, sanıkların mevcut irade ve bilgilerini “eylemin haksızlığını algılama, davranışlarını bu algılama doğrultusunda yönlendirme ve böylece haksızlığı tercih etmeme bakımından kendilerinden beklenebilen tercih ve tutum noktasında kullanıp kullanmadıklarının da değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği” vurgulandı.





Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Polatlı’daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 328 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 64’üne beraat, “anayasal düzeni ihlal” suçundan 27’sine “ağırlaştırılmış müebbet”, 20’sine “müebbet”, 217’sine de 12 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası vermişti. İstinaf kararı onamıştı.



