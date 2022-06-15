Yargıtay, 69 harbiyelinin müebbet kararını bozdu!

Karar sonrası 9 öğrenci tahliye edilirken, kararda öğrencilerin darbe teşebbüsünden habersiz olduğuna, öğrendikten sonra da kalkışmaya yönelik eylem ve faaliyette bulunmadıklarına dikkat çekildi.







70'i eski Hava Harp Okulu öğrencisi 72 kişinin yargılandığı davada 3 Ocak 2020 tarihinde mahkeme kararını açıklamıştı.





Yargılamayı yapan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, sanıkların duruşmalardaki tavır ve davranışları, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezaları müebbet hapse indirmişti.





Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Yargıtay, Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi olan ve 3. Filo olarak adlandırılan 69 isim hakkında verilen hükmün bozulmasını ve sanık öğrenciler hakkında beraat kararı verilmesine karar verdi. Kararda, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçuna ilişkin planlanan hazırlık ve icra organizasyonundan önceden haberdar olduklarının kanıtlanamadığı belirtildi.





Kararda, 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 03.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık mevkiine ulaşıldığında trafiğin durma noktasına geldiği, yola devam etme imkanı kalmayan sanıkların sabaha kadar araçlar içerisinde bekledikleri, bunun dışında herhangi bir olaya karışmadıkları, aynı gün saat 08.00 sıralarında polis ekiplerince gözaltına alındıkları, darbe teşebbüsü olduğunu ise sabah polis karakolunda öğrendikleri ifade edildi.





Kararda, Harp Okulu ikinci sınıf öğrencisi olan sanıkların üzerine atılı "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçunun unsurlarının oluşmadığı bu nedenle beraatlerine karar verilmesi gerektiği ifade edildi.





Yargıtay'ın kararının ardından, dosyada tutuklu olan 9 öğrenci tahliye edildi. 8 öğrencinin ise "örgüt üyeliği" suçlamasıyla verilen hapis cezası onandığı için tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir öğrencinin ise, dava devam ederken hayatını kaybettiği belirtildi.