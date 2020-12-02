Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay’a atanan İrfan Fidan göreve başlamadan AYM’ye aday oldu /02 Aralık 2020 15:08

Yargıtay’a atanan İrfan Fidan göreve başlamadan AYM’ye aday oldu

Yargıtay üyeliğine seçilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan görevine bile başlamadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday oldu.

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SAMANYOLUHABER- Avukat Celal Çelik, şahsi Twitter hesabında, “Alın size yargı reformu” başlığıyla İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi için Yargıtay’daki seçimlerin 17 Aralık’a ertelendiğini iddia etti.
 
Çelik, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugüne kadar verdiği her talimatı yerine getiren İrfan Fidan’ı ödüllendirmek için Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçeceğini belirtti. 

Yargıtay’da bugün yapılması gereken Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimlerinin 17 Aralık’a ertelendiğini ifade eden Çelik, “Plan tıkır tıkır işliyor! Şimdi sıra, Anayasa Mahkemesi üyeliği için önceden adaylığını açıklamış 8 (muhafazakâr) üyenin adaylıktan vazgeçmesini sağlamak! Göreceksiniz adaylar çekilecek ve İrfan Fidan Anayasa Mahkemesine seçilecek! Zira Erdoğan’ın talimatının önünde durulamaz!” dedi.

Çelik, "Sonuçta Erdoğan; bugüne değin tüm istediklerini kendisine vermiş İrfan Fidan’ı ödüllendirmiş olacak!
Ayrıca Anayasa Mahkemesine de mesaj vermiş olacak! “Siz misiniz İstanbul Adliyesindeki hukuksuzlukları durdurmaya çalışan Yüksek Mahkeme üyeleri!” Alın şimdi! İşte Yargı Reformu!” tespitinde bulundu.

FİDAN, BUGÜN ÜYELERE ADAYLIK MESAJI YOLLADI

AYM üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün’ün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olması sebebiyle Yargıtay’dan seçilecek 3 aday Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. 

Erdoğan 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atayacak. 27 Kasım’da Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan görevine başlamadan Yargıtay üyelerine mesaj yolladı. 

Fidan, AYM üyeliği için aday olduğunu açıkladı. Fidan’ın dışında AYM üyeliğine aday olan diğer isimler şöyle: Eski HSK üyesi ve Yargıtay 5'inci Ceza Daire üyesi İsa Çelik, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17'nci Hukuk üyesi Mustafa Erol, 11'inci Hukuk üyesi Mikail Özdemir, 11'inci Hukuk Dairesi üyesi Şaban Kazdal, 8'inci Ceza Dairesi üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu.
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