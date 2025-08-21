Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay AOÇ arazisinin ABD'ye satış kararını bozdu /21 Ağustos 2025 21:36

Yargıtay AOÇ arazisinin ABD'ye satış kararını bozdu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Yargıtay, AOÇ arazisinin ABD’ye satış kararını iptal ederek dosyayı yeniden görülmek üzere geri gönderdi. İlk duruşma 24 Eylül’de yapılacak.

SHABER3.COM

TMMOB'ye bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen ABD büyükelçiliği binası mimari projelerine onay vermemiş, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlememişti.

Dönemin Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ arazisinde yaşananları şöyle anlatmıştı:

“Atatürk Orman Çiftliği alanlarından bir bölümü, Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması şartıyla verildi. Gazi Üniversitesi bu alanları Sayıştay raporlarına da yansıyan durumu hukuka aykırı şekilde TOKİ’ye devretti. TOKİ de ABD Büyükelçiliği’nin yapıldığı alanı ABD’ye sattı.”
