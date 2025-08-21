Yargıtay AOÇ arazisinin ABD'ye satış kararını bozdu

TMMOB'ye bağlı Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen ABD büyükelçiliği binası mimari projelerine onay vermemiş, proje müelliflerine de müelliflik belgesi düzenlememişti.



Dönemin Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ arazisinde yaşananları şöyle anlatmıştı:



“Atatürk Orman Çiftliği alanlarından bir bölümü, Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması şartıyla verildi. Gazi Üniversitesi bu alanları Sayıştay raporlarına da yansıyan durumu hukuka aykırı şekilde TOKİ’ye devretti. TOKİ de ABD Büyükelçiliği’nin yapıldığı alanı ABD’ye sattı.”

