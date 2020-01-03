Yargıtay, Aziz Yıldırım hakkında Şike Davası’nda verilen beraat kararını bozdu

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da bulunduğu 36 sanığın “şike” ve “örgüt” suçundan beraatına karar vermişti. Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanık, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.







İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında aralarında dönemin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın ‘şike’ ve ‘örgüt kurmak’ suçundan beraatine karar vermişti. Heyet, sanık Aziz Yıldırım’a ‘örgüt kurmak’ suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını iptal ederek, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle Yıldırırım’ın beraatine hükmetmişti.