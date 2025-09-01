Yargıtay Başkanı havlu attı, o da beklentilere göre infaz düzenlemesi istiyor

2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay’daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yargı mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.





Törende konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, adaletin yalnızca bir yönetim ilkesi değil, toplumsal barışın, huzurun, liyakatin ve insanlığın da temeli olduğunu vurguladı. Kerkez, “Adalet huzurun temelidir. Adalet barışın temelidir. Adalet hoşgörünün temelidir. Adalet liyakatin temelidir. Adalet ekonominin temelidir. Adalet demokrasinin temelidir. Adalet cumhuriyetin temelidir. Adalet insanlığın temelidir. Adalet mülkün temelidir.” dedi.









Yargıtay’daki Dosya Sayısı 300 Bin





“İnfaz Rejimi Yeniden Düzenlenmeli”

Toplumsal adaleti zedeleyen önemli sorunlardan birinin “cezaların yetersizliği” algısı olduğunu belirten Kerkez, infaz sistemine ilişkin reform çağrısında bulundu.”İnfaz rejimimizin toplumun beklentilerine uygun bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, ülkemizde neredeyse cezanın miktarından ziyade bu cezanın yeteri kadar infaz edilmediği konusunda ciddi bir algı oluşmuştur.” dedi.





Konuşmasında yargının bağımsızlığına da dikkat çeken Kerkez, “Yargı hiçbir beklenti veya korku içinde olmadan, kamuoyunun ve sosyal medyanın baskısı ve etkisi altında kalmadan, tamamen ve sadece gerçekler ve deliller ışığında, vicdani kanaatine göre hareket etmelidir.” ifadelerini kullandı. Hakimlerin kişisel düşüncelerinden ve önyargılarından sıyrılması gerektiğini belirten Kerkez, “Hakim dosyanın kapağını tekrar kapatana kadar kendi kişisel düşünce ve varsa önyargılarından da sıyrılmayı başarabilmelidir.” diye konuştu.Yargının karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin dava yoğunluğu olduğunu belirten Kerkez, “Çok ağır bir dosya yükü altında büyük bir özveriyle çalışıyoruz.” dedi. 2024 yılı itibarıyla Yargıtay’daki dosya sayısının 420 binlerden 300 binlere düştüğünü aktaran Kerkez, yine de bu sayının “korkunç” olduğunu söyledi. Kerkez’e göre bir yılda 313 bin dosya karara bağlandı. Bu başarıda emeği geçen tüm kurul üyelerine, daire başkanlarına, tetkik hakimlerine ve savcılara teşekkür etti.Kerkez, manevi tazminat uygulamalarının da yeniden ele alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:“Suçlu yüzünden kolunu, bacağını, gözünü kaybeden bir mağdurun alacağı tazminat miktarı belirlenirken, mağdurun zenginleşmesi meselesi değil, bir koldan, bir gözden ne kadar miktar paraya vazgeçilebileceği hesaplanmalıdır.”