Yargıtay Başsavcılığı 'beraatler bozulsun, cezalar onansın' dedi

Kapatılan Zaman gazetesinin 11 eski köşe yazarı ve editörünün yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne tebliğnamesini sundu.





Başsavcılık, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal ve İbrahim Karayeğen hakkındaki cezaların onanmasını istedi. Editör Mehmet Özdemir hakkında verilen beraat kararının da bozulması talep etti.





Jailedjournos.com’un aktardığına göre, tebliğnamede başsavcılık, köşe yazarları Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal ve gece haberleri editörü İbrahim Karayeğen hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla verilen hapis cezalarının onanmasını talep etti.





ALKAN VE KARAYEĞEN TEKRARDAN HAPSE GİREBİLİR





Yargıtay 16. Ceza Dairesi başsavcılık tebliğnamesi doğrultusunda karar alırsa dava kapsamında iki yıla yakın tutuklu kalıp hükümle birlikte serbest bırakılan Ahmet Turan Alkan ve İbrahim Karayeğen’in cezalarının kalan kısmının infazı için tekrar cezaevine girmeleri gerekecek.





Şahin Alpay ve Ali Bulaç hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla verilen hükmün bozulmasını talep eden başsavcılık Alpay ve Bulaç’ın “hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte F... silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan yargılanmaları gerektiğini belirtti.





‘BERAAT KARARLARI BOZULMALI’





Tebliğnamede köşe yazarları Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural, İhsan Dağı ve Orhan Kemal Cengiz hakkında verilen beraat kararlarının da onanması talep edilirken, editör Mehmet Özdemir hakkında verilen beraat kararının ise bozulması gerektiği belirtildi.





DAVADA NE KARAR VERİLMİŞTİ





Zaman gazetesinin 11 eski köşe yazarı ve editörünün gazetedeki yazıları veya görevleri nedeniyle “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” “örgüt üyeliği,” “örgüt propagandası” ve “örgüte üye olmadan yardım” suçlamalarıyla yargılandıkları dava İstanbul 13. Ağır Mahkemesi tarafından görülmüş, mahkeme kararını 6 Temmuz 2018’de açıklamıştı.





Kararda, yazarlar Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural, İhsan Dağı, editör Mehmet Özdemir ve avukat-köşe yazarı Orhan Kemal Cengiz’in tüm suçlamalardan beraatlerine hükmedilirken, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, İbrahim Karayeğen, Mümtazer Türköne, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç ise “örgüt üyeliği” suçlamasından 8 yıl 9 ay ile 10 buçuk yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştı.





Karar gereği Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ayrı ayrı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluklarının devamına karar verilmişti. İbrahim Karayeğen’i 9 yıl hapis cezasına çarptıran İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Şahin Alpay, Ahmet Turan Alkan, Ali Bulaç hakkında ise 8 yıl 9’ar ay hapis cezasına hükmetmişti. Mahkeme kararla birlikte iki yıla yakın süredir tutuklu bulunan Alkan ve Karayeğen’in adli kontrolle tahliyesine de hükmetmişti.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yerinde görülerek 25 Haziran 2019 tarihinde onanmıştı.