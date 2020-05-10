Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başsavcılığı, Demirtaş’ın cezasının bozulmasını istedi /10 Mayıs 2020 13:20

Yargıtay Başsavcılığı, Demirtaş’ın cezasının bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş'a verilen verilen 4 yıl 8 aylık cezanın 'savunma hakkının kısıtlanması' nedeniyle bozulmasını istedi

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a İstanbul’da 2013 yılında düzenlenen Neewroz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının bozulmasını istedi.

Tebliğnamede, konuşmanın çözümünün kolluk güçleri yerine TRT, TÜBİTAK veya Adli Tıp’tan tarafsız bilirkişilerce yaptırılmaması ve son savunma için süre verilmemesinin “savunma hakkının kısıtlanmasına” neden olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 Mart 2013 tarihinde Zeytinburnu’nda düzenlenen Nevruz etkinliğinde konuşan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ı Abdullah Öcalan’ı ve PKK’yi övdüğü iddiasıyla “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Aynı dava kapsamında eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e ise 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Anayasa Mahkemesi, Önder’in başvurusunda hak ihlali kararı vermişti. Demirtaş’ın cezası önce istinafta kesinleşmiş, ancak çıkarılan yargı paketiyle temyiz yolu açılmıştı.
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