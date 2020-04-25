Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başsavcılığı Eren Erdem'in hapis cezasının onanmasını istedi /25 Nisan 2020 13:43

Yargıtay Başsavcılığı Eren Erdem'in hapis cezasının onanmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem'e, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması istendi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada yargılanan Eren Erdem'e, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması istendi.

Dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkındaki tebliğnamesini hazırlayarak, temyiz istemini görüşecek Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderdi. 

Tebliğnamede, Eren Erdem hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanması talep edildi.

Dosyayla ilgili son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.

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