Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başsavcısı: 451 HDP'li için siyasi yasak istedik /10 Haziran 2021 12:25

Yargıtay Başsavcısı: 451 HDP'li için siyasi yasak istedik

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye yönelik kapatma davasına dair iddianamede 451 isim hakkında siyasi yasak istendiğini söyledi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen 'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP'ye yönelik yeniden açılan kapatma davasıyla ilgili konuştu. İddianamenin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sunulduğunu belirten Şahin, bundan sonraki sürecin AYM'nin yetkisinde olduğunu söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

'İddianame 843 sayfa'

"Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz."

Şahin, iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.
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