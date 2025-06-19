Yargıtay bebeğiyle cezaevinde olan annenin cezasını bozdu: İşte sebebi!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 7 aylık bebeğiyle Edirne L Tipi Cezaevinde tutuklu olan ev hanımı Özlem Düzenli‘ye, Bank Asya’ya paraya yatırdığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle verilen 6 yıl 10 aylık hapis cezasını hakkaniyete uygun olmadığı ve yeterli inceleme yapılmadığı için bozdu.





Yargıtay Kanuna Aykırı Bularak Cezayı Bozdu

TR724’ten Sevinç Özarslan’ın haberine göre UYAP sistemine yeni yüklenen 9 Nisan 2025 tarihli bozma kararında, “Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; dosya içerisinde bulunan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağına göre; ekleyen, eklenen ve aynı grupta yer alan kişilerin, sanık ile irtibatlı olup olmadığı, bu kişiler hakkında örgüt üyeliği sebebiyle ceza soruşturması yürütülüp yürütülmediğinin araştırılması, yürütülen bir ceza soruşturması mevcut ise bu kişilerin aşamalardaki ifade örnekleri getirilerek incelenmesi ve ekli kişilerin tanık olarak ifadelerine başvurulduktan sonra tüm delillerin birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması nedeniyle… işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde hakkaniyete uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken tehdidin derecesinde hataya düşülerek yazılı şekilde fazla ceza tayin edilmesi kanuna aykırı olduğu için bozulmasına karar verildi.” denildi.





Yargıtay bozma kararı vermesine rağmen Özlem Düzenli’nin tutukluluk haline hükmetti.





Bankada 80 TL’si Olduğu İçin Ceza verilmişti

Afyon. 2 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018’de 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilen ev hanımı Özlem Düzenli, 10 Mayıs 2025’te Edirne’de 6 aylık oğluyla birlikte tutuklanmıştı.





İbrahim Düzenli, eşi Özlem Düzenli’ye Bank Asya’da 80 TL bulunması ve ByLock iddiasıyla dava açıldığını, ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “ByLock yoktur” raporuna rağmen Afyon TEM Şube’yle ilgili kendisinin yaptığı şikayetler sonrası eşine dosyanın açıldığını ifade etti.