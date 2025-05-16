Yargıtay, Berkin Elvan'ın ölümüne sebep olan polis için kararını verdi!

Gezi olaylarında 15 yaşındaki Berkin Elvan, polis memuru Fatih Dalgalı'nın attığı gaz fişeği nedeniyle ağır yaralandı. 269 gün komada kalan Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde yaşamını
Berkin Elvan'ın ölümünden 11 yıl sonra polis memuru Dalgalı'nın cezası onandı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, polis memuru Fatih Dalgalı'nın "olası kasıtla" Elvan'ı öldürdüğüne karar verdi.
Dalgalı’nın hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Karar istinafa taşınırken; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı’nın ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan cezasını onadı.
Ekol TV'nin aktardığına göre; dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. İncelemesini tamamlayan Yargıtay, polis Fatih Dalgalı hakkında verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.
Dosya; Berkin Elvan’ın avukatlarının, sanık polis memurunun orada bulunanların tümüne yakınının çocuk olduğunu bilerek atış yaptığını belirtmesi üzerine temyiz edildi.