Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, Berkin Elvan'ın ölümüne sebep olan polis için kararını verdi! /16 Mayıs 2025 13:02

Yargıtay, Berkin Elvan'ın ölümüne sebep olan polis için kararını verdi!

Berkin Elvan'ın ölümüne neden olan gaz fişeğini atan polis Fatih Dalgalı'nın 16 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Dalgalı'nın 'olası kastla' işlediği hükmedildi. Yargıta tarafından cezanın onanması ile Dalgalı, hapse girecek.

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Gezi olaylarında 15 yaşındaki Berkin Elvan, polis memuru Fatih Dalgalı'nın attığı gaz fişeği nedeniyle ağır yaralandı. 269 gün komada kalan Elvan, 11 Mart 2014 tarihinde yaşamını

Berkin Elvan'ın ölümünden 11 yıl sonra polis memuru Dalgalı'nın cezası onandı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, polis memuru Fatih Dalgalı'nın "olası kasıtla" Elvan'ı öldürdüğüne karar verdi.

Dalgalı’nın hakkında yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Karar istinafa taşınırken; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Fatih Dalgalı’nın ‘olası kasıtla kasten öldürme’ suçundan cezasını onadı.

Ekol TV'nin aktardığına göre; dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi. İncelemesini tamamlayan Yargıtay, polis Fatih Dalgalı hakkında verilen 16 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Dosya; Berkin Elvan’ın avukatlarının, sanık polis memurunun orada bulunanların tümüne yakınının çocuk olduğunu bilerek atış yaptığını belirtmesi üzerine temyiz edildi.
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