Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay, beşizlerin anne-babasının mahkumiyet kararını bozdu /03 Temmuz 2025 13:45

Yargıtay, beşizlerin anne-babasının mahkumiyet kararını bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Hatay’da Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında hapis cezası verilen ve 30 Eylül 2023’te tutuklanan beşiz çocuk sahibi KHK’lı Nurcan-Abdülkadir Arslan çiftinin cezasını ‘ByLock ile ilgili eksik araştırma’ yapıldığı gerekçesiyle bozdu. Ancak Yüksek Mahkeme, Arslan çiftini tahliye etmedi.

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TR724'ün haberine göre kararın gerekçesinde, “…savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını bildiren sanığın savunmasının denetlenmesi, örgütsel konumunun ve örgütsel faaliyetlerinin tespiti bakımından ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında ekleyen, eklenen ve irtibatlı bulunduğu kişiler olarak gözüken şahıslar hakkında soruşturma yahut kovuşturma bulunup bulunmadığı araştırılarak, varsa sanık ile ilgili aşama beyanları dosyaya getirtilip, bunların CMK’nın 217. maddesi gereğince duruşmada sanık ve müdafiine okunarak savunmaları alındıktan ve bu kişilerin tanık sıfatıylai fadelerine başvurulduktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması gerekçesiyle bozulmasına…” denildi.

Yaklaşık iki yıldır anne-babalarının yolunu gözleyen kardeşlere güzel haberi, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gergerlioğlu, “Sabahın güzel haberi! Abdülkadir-Nurcan Aslan’ın mahkumiyet kararını Yargıtay bozdu. 1.5 yıldır annesiz babasız olan beşiz çocukların gözü aydın. Umarım yerel mahkeme en kısa sürede tahliyeyi verir. Çektikleri zulüm arşa çıkmıştı! Çocuklar çok zor durumdaydı! Adil olmayan yargılamalar aileyi vuruyor!” dedi.

NE OLMUŞTU? 

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2019 yılında Abdulkadir Arslan’a 9 yıl, ev hanımı olan eşi Nurcan Arslan’a ise 6 yıl 3 ay hapis ceza vermişti.

Hatay Cumhuriyet Savcısı Ali Resul Ceritlioğlu tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianamede Nurcan Arslan, Hatay ili Erzin ilçesi FEM Dershanesi’nde çalışmak, Bank Asya’da hesabı olmak, ByLock kullanmak, 2014-2016 yılları arasında 677 sayılı KHK ile kapatılan kurumda çalışmak,

2008-2012 yıllarında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde eğitim gören Abdülkadir Arslan ise, o yıllarda öğrenci evinde kalmak, 2014-2016 yılları arasında Erzin’de FEM Derhanesi’nde çalışmak, Bank Asya’da hesabı olmak, ByLock kullanmak gerekçesiyle suçlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 26 Eylül 2023’te açıkladığı KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya kararına göre bunların hiçbiri suç teşkil etmiyor. 

9 yaşında olan Arif, Ahmet, Meryem, Yusuf ve Selahattin isimli beşizleri ve Vildan isimli 15 yaşında bir kızı bulunan Arslan çifti, beşizler dünyaya geldiğinde ulusal medyada haber olmuştu.

Türkiye’de beşiz çocuk sahibi 5 aileden biri olarak bilinen Arslan çifti, 30 Eylül 2023’te Edirne’de yasak bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandı. Şu anda Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Arslan çiftinin Edirne Adliyesi’nde çocuklarıyla son kez vedalaştığı görüntüler yürekleri dağlamıştı.
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