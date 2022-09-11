Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Cennet'i feda etti /11 Eylül 2022 09:56

Yargıtay Cennet'i feda etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Cennet Koyu’nun iş insanı Mehmet Cengiz’e devredilmesine ilişkin yapılan suç duyurusunda, Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki suç duyurusunun işleme konulmamasına karar verdi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde turistik Cennet Koyu’nda yaklaşık 678 bin metrekarelik Hazine arazisine muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis, villa, rezidans ve marina projesine yurttaşlar ile siyasiler sert tepki göstermişti.

CHP, İYİ Parti ve HDP söz konusu projeyi Meclis gündemine taşıdı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise projenin sahibi Mehmet Cengiz, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde olduğu 14 isim hakkında 18 Temmuz 2022 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘İŞLEME KONULMAMASINA’ KARAR VERİLDİ
HKP’nin suç duyurusunu işleme alan Başsavcılık, Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın özel haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 31 Ağustos tarihinde Vali Orhan Tavlı hakkındaki dosyanın ‘işleme konulmamasına’ karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın görevinin gereklerine aykırı hareket ederek söz konusu arazinin satın alınmasına ve bu arazide yapıldığı iddia edilen projelere engel olmamak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır.”
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