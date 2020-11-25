Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay cezayı onadı: Alparslan Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis /25 Kasım 2020 11:55

Yargıtay cezayı onadı: Alparslan Aslan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a silahlı saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen cezaları onadı. Kararın gerekçesini daha sonra açıklanacak.

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Danıştay'a 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faili Alparslan Arslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası ve aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a verilen 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasının da onanmasına karar verildi.

Davanın diğer sanıkları, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçlamasından 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım"dan 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay verilen hapis cezaları da onandı.

Onama kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.
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