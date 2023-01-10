HDP’ye kapatma davası: Savcının ispatı ‘Diyarbakır aileleri’

Yüce Divan salonundaki sözlü açıklaması 45 dakika süren Şahin, buradan ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı.

Şahin, kapatma davası talepli hazırladıkları iddianameyi, esasa ilişkin görüşlerini ve partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konmasına dair yazılı taleplerini AYM heyetine tekrar ilettiğini bildirdi.

Başsavcı, HDP yöneticilerinin PKK’yı terör örgütü olarak görmeyip ‘silahlı halk hareketi’ olarak tanıdığını söyledi.





İspatı Diyarbakır aileleri

Şahin, kapatma davası için HDP Diyarbakır binası önüne gönderilen ve çocukları dağa kaçırıldığı iddia edilen aileleri de gerekçe gösterdi: “Dava açıldıktan sonra 287 aile bu nöbete katılmıştır. Bu durum davalı partinin terör örgütüyle bağını koparmadığının bir ispatıdır.”





‘Seçime yetişir mi’ sorusu

Şahin, “Seçime kadar süreç tamamlanır mı” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yüksek mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz bugün itibariyle bitti. Tüm delilerimizi ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim açımızdan süreç tamamlandı. Artık takdir yüksek mahkeme.”





Dava hakkında

Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de dava açmış, AYM Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oybirliğiyle karar vermişti. Devam eden dava sürecinde savcılık ek deliller sunmuştu. Deliller arasında dokunulmazlığı kaldırılan ve tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel’in yargılama dosyaları da yer alıyordu.