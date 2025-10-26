Yargıtay Daire Başkanından yandaş gazeteye: 'Eyy haramzade, münafık, esfeli safilin...'

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, Yeni Şafak’ın haberine Facebook hesabından sert bir açıklamayla cevap verdi. Yandaş gazeteyi “Yeni Şafak çetesi” olarak niteleyen ve kendisine yönelik iddiaların tamamını reddeden Abdullah Yaman, “iftira üzerinden itibar suikastı” yapıldığını söyledi. Yaman, “Yıllardır dindar geçinip üç kuruşluk menfaat için yapmadıkları alçaklık bırakmayan bu çeteye karşı meşru çerçevede elimden geleni ardıma bırakmayacağım elbette” ifadelerini kullandı.









Yaman’ın sosyal medya paylaşımından bazı bölümler şu şekilde:





“Yeni Şafak çetesi





-Başkanlığını yaptığım Daire nispeten büyük meblağlı ticari davalara bakmakla görevli. Bunun için kimi zamanlar haksız talep ve beklentilere maruz kalsak dahi elimizin tersiyle geri çevirmesini bildik.





-Şimdilerde Yeni Şafak çetesinin beni karalamaya kalkışmasının yegâne nedeni haram yoldan birilerinin malına çökmelerine imkân ve fırsat vermediğimiz için iki gündür yalan dolan iftiralarla itibar cellatlığına soyunuyorlar.





-Yıllardır dindar geçinip üç kuruşluk menfaat için yapmadıkları alçaklık bırakmayan bu çeteye karşı meşru çerçevede elimden geleni ardıma bırakmayacağım elbette.





-Bu arada böylesi münafıkları halen Müslüman zannederek sosyal medyada beni … linçlemeye kalkan zavallı muhafazakâr trollere ne demeli bilemiyorum.





Allah’ın laneti cümlesinin üzerine olsun.





-Eyy haramzade, münafık, esfeli safilin Yeni Şafak çetesi, bahsi geçen haber içeriği sadece birini doğrulayın istifa etmezsem şerefsizim.





-Peki siz hayat süren leşler, yarın öbür tarafta ne hesap vereceğinizi bir an olsun düşündünüz mü acaba?





-Bu soruyu yıllardır haram lokmayla şaftı kaymış yaratıklara sormanın bir anlamı olmadığını biliyorum.





-Yarın hesap gününde görüşmek üzere şimdilik şeytanınıza emanet olun.







