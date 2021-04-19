Yargıtay’dan 37 askeri öğrenciyle ilgili bozma kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 15 Temmuz’da Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan 37 Hava Harp Okulu öğrencisiyle ilgili kararı bozdu. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin, 19 Ocak 2018’de askeri öğrencilerle ilgili verdiği kararı, istinaf mahkemesi hukuka uygun buldu. Temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelen karar bugün bozuldu. Yargıtay askeri öğrencilerinin eylemlerinin, Anayasa’yı ihlal suçuna yardım oluşturacağına hükmetti.





ÇOK BÜYÜK DALAVERE DÖNÜYOR

Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar’a verilen cezayı da bozdu. Çağmar’ın erlere yönelik, “Sakın kimseye ateş etmeyin, çok büyük dalavere dönüyor, haberimiz yok. Bir oyun içerisindeyiz. Kimseye bir şey yapmayın, vatandaşa ateş etmeyin.” şeklinde beyanlarda bulunduğu ifade edilen bozma gerekçesinde, darbeye teşebbüs fillinin icrai hareketleri devam ederken emrindeki askerlere verdiği talimatlar da dikkate alınarak, Çağmar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 36 ve 41’inci maddesindeki “gönüllü vazgeçme” hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması gerektiği kaydedildi.





20 ASKERİN CEZASI ONAYLANDI

Yargıtay, aynı davada yargılanan aralarında eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy’un da aralarında bulunduğu 20 kişiye “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını ise onayladı.