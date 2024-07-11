Yargıtay’dan dikkat çeken ByLock kararı!

YARGITAY BYLOCK’UN BİR GRUBA MÜNHASIR OLMADIĞINI TESCİL ETTİ

Yargıtay Ceza Kurulunun 26 Eylül 2017’de verdiği karara göre, ByLock iletis¸im sisteminin Hizmet Hareketi üyelerinin kullanmaları amacıyla olus¸turulan ve mu¨nhasıran bir suc¸ o¨rgu¨tu¨nu¨n bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir agˆ olduğu iddia edilmişti. Yargıtay yeni kararında isteyen herkesin ByLock yükleyebileceği, belirli bir örgüte ya da gruba münhasır bir program olmadığını tescilledi.

YÜKLEME ATILI SUÇUN SÜBUTU İÇİN YETERLİ DEĞİL

Bold'da yer alan habere göre kararın gerekçesinde,

EKSİK ARAŞTIRMA İLE HÜKÜM KURULMASI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

ByLock kullanıcısı oldugˆunu kabul etmeyen sanıgˆın, ByLock uygulamasını kullandıgˆının kus¸kuya yer vermeyecek s¸ekilde teknik verilerle tespiti halinde, ByLock kullanıcısı oldugˆuna dair delilin atılı suc¸un vasfı ac¸ısından belirleyici nitelikte olması kars¸ısında, o¨ncelikle ilgili birimlerden mu¨mku¨n olması halinde ayrıntılı olarak ByLock tespit ve degˆerlendirme tutanagˆının getirtilmesi ve du¨zenlenen tespit tutanagˆının 5271 sayılı Kanun’un 217 nci maddesi uyarınca durus¸mada sanık ve mu¨dafiine okunup tartıs¸ılmasından sonra sanıgˆın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik aras¸tırma neticesinde yazılı s¸ekilde hu¨ku¨m kurulması, sanık hakkında beyanlarda bulunan Abdullah C.’nin tanık olarak dinlenmesi gerekirken eksik aras¸tırma neticesinde yazılı s¸ekilde hu¨ku¨m kurulması, hukuka aykırı bulunmus¸tur.” denildi.

AİHM SUÇ OLMADIĞINA YÖNELİK KARAR VERMİŞTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Bylock nedeniyle Türk yargısı tarafından verilen cezaların tamamen hukuksuz olduğuna dair 26 Eylül 2023’te emsal bir açıklamıştı. KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya emsal kararına göre, bankaya para yatırmak, derneğe üye olmak, ByLock kullanmak, gazeteye abone olmak, çocuklarını kapatılan okullara göndermek ve benzeri eylemler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen “kanunsuz suç olmaz” ilkesine göre suç teşkil etmiyor. Sözleşmenin tarafı olan Türkiye dahil tüm ülkelerin AİHM kararlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ByLock davasında dikkat çeken bir karara imza attı.“…gizliligˆi sagˆlamak ic¸in haberles¸me amacıyla kullanıldıgˆının her tu¨rlu¨ s¸u¨pheden uzak kesin kanaate ulas¸tıracak teknik verilerle tespiti halinde kis¸inin o¨rgu¨tle bagˆlantısını go¨steren delil olacagˆının kabul edildigˆi, ancak kullanım olmaksızın ByLock yu¨klenmesinin atılı suc¸un su¨butu ic¸in yeterli olmayacagˆı go¨zetilmekle;